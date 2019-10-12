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Oettinger: Türkiye'ye yardım artırılmayacak

12.10.2019 13:15 | Son Güncelleme

AB'nin bütçeden sorumlu komisyon üyesi Günther Oettinger, Türkiye'ye daha fazla AB yardımının söz konusu olmadığını söyledi.

Oettinger: Türkiye'ye yardım artırılmayacak

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri harekâtı değerlendiren Avrupa Komisyonu'nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, harekâtı "Kabul edilemez ve son derece tehlikeli” sözleriyle eleştirdi.

Deutschlandfunk Radyosu'na konuşan Oettinger, Türkiye'ye sığınmacılar için ödenmesi öngörülen yardım miktarının ve koşullarının sığınmacı mutabakatı ile belirlendiğini kaydederek, yardım miktarının artırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Türkiye'ye sığınmacılar konusunda daha fazla destek sözü vermesine karşın Oettinger, "Şu aşamada Türkiye'ye daha fazla yardım için bir neden olmadığını” ifade etti.

Oettinger Avrupa Birliği'nin Türkiye ile varılan sığınmacı mutabakatına bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, aynı tutumu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da beklediklerini kaydetti.

"Türkiye uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin askeri harekât başlatmasının ardından "Operasyonumuzu işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” demişti.

Oettinger, Türkiye'nin Suriye’inde oluşturmayı hedeflediği güvenli bölgeye AB’nin karşı olduğunu vurguladı. Suriye'ye yönelik askeri harekatın bölgedeki koşulları daha da zorlaştıracağını ifade eden Alman politikacı sınırların mevcut haliyle korunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları yasal olmayan, hedefli şekilde sınırdışı etmesi uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

Oettinger, AB'nin Türkiye'deki sığınmacıların huzurlu ve insan onuruna uygun bir yaşam sağlama niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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