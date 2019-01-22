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"Ofer saldırısının sonuçlarından İsrail sorumlu olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 01:37 | Son Güncelleme

Hamas: - "Filistinli tutuklulara yönelik bu zalim saldırının sonuçlarından İsrail sorumlu olacak. Bu saldırı, tutukluların işgalciye (İsrail) karşı nasıl karşılık vereceğini gösterecek"

Hamas, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'ndeki tutuklulara yönelik saldırısından doğacak sonuçlardan İsrail'in sorumlu olacağını vurguladı.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli tutuklulara yönelik bu zalim saldırının sonuçlarından İsrail sorumlu olacak. Bu saldırı, tutukluların işgalciye (İsrail) karşı nasıl karşılık vereceğini gösterecek." ifadesine yer verildi.

Bu saldırının tutukluların direnişini ve iradesini kırmayı amaçlayan bir hamlenin sinyalini verdiği belirtilen açıklamada, Ofer'de yaşananların insan haklarına saygılı olduğunu iddia eden İsrail'in suçlu yüzünü ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların çoğunun plastik mermiyle yaralandığı, yaklaşık 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların cezaevine geri gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Tutukluların, dünden beri kendilerine verilen yemekleri yemediği ve kaldıkları bölümleri kapattığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresine (ŞABAS-IPS) bağlı güvenlik güçlerinin, Ofer Cezaevi'ndeki baskınlarında en az 100 Filistinli tutuklunun yaralandığı belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 54’ü kadın, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas Ofer Askeri Cezaevi

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