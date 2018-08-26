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Off-Road aracı uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 23:28 | Son Güncelleme

Off-Road aracı uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Ula ilçesinde Off-Road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Uz yönetimindeki 16 NIN 80 plakalı Off-Road aracı, ormanlık Ula Göleti Seyir Tepesi mevkisinde yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Aynı güzergahta deneme sürüşü yapan diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri halatla uçurumdan inerek yaralı sürücüye ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak sedyeye bağlanan Uz, ekipler tarafından halatla çekilerek ambulansa ulaştırıldı.

Vücudunda kırıklar bulunan Uz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Muğla Off Road Ula

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