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Off-road pilotları çamurda "araçsız" yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Düzce'deki Darıyeri Yörükler Yaylası'nda buluşan off-road tutkunları, çamur parkurda araçsız mücadele etti

Düzce'deki Darıyeri Yörükler Yaylası'nda bir araya gelen off-road tutkunları, çamur parkurda araçsız yarıştı.

Düzce Safari Off-Road Kulübünün (DÜSOF) ev sahipliğinde Kaynaşlı ilçesindeki yaylada buluşan off-road pilotları, kampın ardından araçlarını sokmadan ormanlık alandaki zorlu çamur parkurunda mücadele etti.

Start verilmesinin ardından çamura giren off-road tutkunları, zamana karşı ve birbirleriyle yarıştı. Çocukların da katıldığı yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarış sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Didem Belder, yaklaşık 30 ilden Düzce'ye geldiklerini ve inanılmaz bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.

Belder, yaylayı çok beğendiklerini dile getirerek, "İki gündür burada ailelerimizle kamp yapıyoruz. Off-road etkinliği kapsamında bir araya geldik. Hepimiz off-roadçıyız. Doğayı ve çamurlanmayı seviyoruz. Parkura araçlarımızla değil, kendimiz girdik. Çamurlanmaktan geri durmadık." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarımız da bizimle yarışa katıldı"

Araç sürücüleri ve co-pilotların el ele tutuşarak çamura girdiğini belirten Belder, şöyle devam etti:

"Çok eğlenceliydi. Eğlence hala devam ediyor. Buraya herkes ailesiyle geliyor, bu yaylada kocaman bir aile oluyoruz. Bugün çocuklarımız da bizimle yarışa katıldı. Onlar da çok eğlendi."

Seçil Kurço da farklı bir etkinlik yaptıklarını anlatarak, "Çamura bulanmayı çok seviyoruz. Buraya geldik, araçlarımızla değil eşyalarımızla yarıştık. Güzelce çamurlandık, eğlencemizi yaptık. Enerjimizi de attık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Off Road

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