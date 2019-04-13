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Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Düzce Çilimli’de gerçekleştirilen Off-Road zorlu parkur yarışlarında bazı sürücüler çamur ile mücadele etti.

Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

Düzce Çilimli’de gerçekleştirilen Off-Road zorlu parkur yarışlarında bazı sürücüler çamur ile mücadele etti. En iyi süreyi hasarsız yapan sürücüler ise kupayı aldı.
Düzce Çilimli Belediyesince organize edilen Düzce Safari Off-Road 13, geleneksel Off-Road yarışları nefes kesti. Zaman zaman parkurda devrilme tehlikesi ile karşı karşıya kalan bazı yarışçılar 3 bin kişi tarafından ilgiyle izlendi.
Düzce Safari Off-Road (DÜSOFF) tarafından bu yıl 13’üncüsü yapılan Off-Road şenlikleri Düzce’nin Çilimli ilçesi Kaplan Dede Dağı Kosca Bayırı mevkisinde yapıldı. 20 araç ve 40 sporcu yarışçının katıldığı Off-Road şenlikleri 2 gün sürecek. Toplam 5 kategoride yarışların yapıldığı Off-Road Şenliklerinde yarışmacılar 1. günde zorlu parkurlarda arazi araçlarıyla şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar parkurda yaptıkları hareketler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Parkurda devrilme tehlikesi geçiren araca yarışı izleyenler devrilmemesi için yardımcı oldu.
Büyük heyecana sahne olan yarışların extrem yarışları kategorisinde birinciliği, Alaplı İlçesinden katılan Ahmet Özdemir’in makinesi kazandı.

Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

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