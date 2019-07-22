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Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Karabük ve Kastamonu Off-Road Kulübü üyeleri Keltepe bölgesinde çamur gezisinde bir araya geldi.

Karabük ve Kastamonu Off-Road Kulübü üyeleri Keltepe bölgesinde çamur gezisinde bir araya geldi. Dostluk buluşması kapsamında bir araya gelen yaklaşık 40 Off-Road tutkunu, ormanlık alanda çamur ile mücadele etti.
Kastamonu Off-Road Kulübü (KASDOFF) üyeleri dostluk buluşması altından Karabük Off- Road Kulübü’nün (KARDOFF) misafiri oldu. Uzun bir konvoy eşliğinde Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinde bulunan Sorgun Yaylasında bir araya gelen her iki kulübün üyeleri doğal güzellikleri ile cazibe alanlarından biri olan ormanlık alanda çamur gezisi yaptı. Yer yer yarım metreyi aşan çamur kaplı yollarda kulüp üyeleri 4x4 araçları ile zorlu bir mücadele içinde yer aldılar. Çamura saplanan bazı arazi araçlarının kimisi halat yardımı ile vinç atarak, kimisi ise arkasından gelen diğer araçların itmesi ile saplandıkları yerden kurtularak yollarına devam etti.
KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, Kastamonu’da faaliyet gösteren KASDOFF üyeleri ile bir dostluk buluşması yaptıklarını söyleyerek, “2 bin rakımlı Keltepe zirvelerinde adrenalini yüksek çamur gezisi yaptık. KASDOFF üyeleri de geziden oldukça mutlu oldu” dedi.

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