"Off-road"culardan kış turizmine destek

Toptaş, "Kış turizminin sadece kayak, snowboard ve buz pateni olmadığını, kar üstünde motorlu sporların da yapılabileceğini ortaya koyduk." dedi.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da kış turizmini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Erzurum Ovası, Ferhat ve Şirin Mağarası mevkisinde off-road araçları ile kar safarisi ve kar üzerinde lastik raftingiyle adrenalin dolu anlar yaşayan turistler, dondurucu soğuğa aldırmadan doyasıya eğlendi.

Aralarında Ukrayna'dan turistlerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup, Erzurum'da kayak dışında kış sporu yapmak için sosyal medya üzerinden kulübe ulaştı.

Turistleri Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ağırladıklarını anlatan Toptaş, "Bu etkinliği başta turizme katkı sağlamak amacıyla yaptık. Erzurum'un kış manzaralarını, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtmak istedik." diye konuştu.

Etkinlikte araçların arkasına bağladıkları iplerle turistlere lastik raftingi yaptırdıklarını anlatan Toptaş, kar üstünde 4x4 araçlarla kar safarisi ve drift yaptırarak, ellerinden geldiğince turistlere unutulmaz anlar yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Toptaş, turistlerin soğuk havaya rağmen çok eğlendiğini, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Turistler ise Erzurum'da unutulmaz bir gün yaşadıklarını, gelecek yıllarda da yine kış turizmi için bu kenti tercih edeceklerini belirtti.

