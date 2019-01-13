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"Off-road"culardan kış turizmine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

Erzurum'da yaklaşık 30 yerli ve yabancı turist, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ev sahipliğinde, 12 donanımlı arazi aracıyla kar safarisi ve lastik raftingi yaptı - Kulüp Başkanı Lokman Toptaş: - "Elimizden geldiğince turistlere unutulmaz anlar yaşatmaya çalıştık"

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü, Erzurum'da kış turizmine destek amacıyla yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Aralarında Ukrayna'dan turistlerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup, Erzurum'da kayak dışında kış sporu yapmak için sosyal medya üzerinden kulübe ulaştı.

Bunun üzerine organizasyon düzenleyen kulüp, yaklaşık 12 donanımlı arazi aracıyla konakladıkları otellerden aldıkları turistlere, Erzurum'un eşsiz manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşattı.

Erzurum Ovası, Ferhat ve Şirin Mağarası mevkisinde off-road araçları ile kar safarisi ve kar üzerinde lastik raftingiyle adrenalin dolu anlar yaşayan turistler, dondurucu soğuğa aldırmadan doyasıya eğlendi.

Turistler, günün yorgunluğunu ise kar üzerinde mangalda pişirdikleri sucuğu ekmekle yiyerek çıkardı.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da kış turizmini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Toptaş, "Kış turizminin sadece kayak, snowboard ve buz pateni olmadığını, kar üstünde motorlu sporların da yapılabileceğini ortaya koyduk." dedi.

Turistleri Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ağırladıklarını anlatan Toptaş, "Bu etkinliği başta turizme katkı sağlamak amacıyla yaptık. Erzurum'un kış manzaralarını, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtmak istedik." diye konuştu.

Etkinlikte araçların arkasına bağladıkları iplerle turistlere lastik raftingi yaptırdıklarını anlatan Toptaş, kar üstünde 4x4 araçlarla kar safarisi ve drift yaptırarak, ellerinden geldiğince turistlere unutulmaz anlar yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Toptaş, turistlerin soğuk havaya rağmen çok eğlendiğini, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Turistler ise Erzurum'da unutulmaz bir gün yaşadıklarını, gelecek yıllarda da yine kış turizmi için bu kenti tercih edeceklerini belirtti.

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