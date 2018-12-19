Arama motoru savaşlarında Bing ile faaliyet gösteren Microsoft, bugün çok kötü çuvalladı. Bing’e Office 2019 Download yazıp aratan kullanıcılar, uygulamanın nasıl korsan olarak indirileceğini anında öğrendi. Peki, nasıl mı?

Office 2019 korsan nasıl indirilir? Bing anlatıyor!

Bildiğiniz gibi arama motorları öne çıkan sonuçları ilk başta vurguluyor. Bing, crackfullpc sitesinin adım adım Office uygulamasının nasıl indirileceğini ve yükleneceğini anlattığı siteyi öne çıkarması ile olay konusu oldu.

uTorrent, Serial Key ve ISO kelimelerine de arama sonuçlarında vurgu yapan Bing’in, bu denli büyük bir hata yapıp kendi kalesine gol attığı merak konusu.

Adı üzerine Crack-Full-PC ibarelerinin yer aldığı bir siteyi öne çıkaran Bing, bu hatayı hala düzeltmiş değil. Google karşısında çok eleştirilen Bing’in arama algoritması üzerinde daha çok çalışması gerekiyor.

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