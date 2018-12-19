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Office 2019 korsan nasıl indirilir? Bing anlatıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

Microsoft’un arama motoru olan Bing, Office 2019 Download aramasında popüler olan aramayı ön plana çıkarması ile çuvalladı. Çünkü bu sonuç Office 19’un korsan olarak nasıl indirileceğini anlatıyor!

Office 2019 korsan nasıl indirilir? Bing anlatıyor!

Arama motoru savaşlarında Bing ile faaliyet gösteren Microsoft, bugün çok kötü çuvalladı. Bing’e Office 2019 Download yazıp aratan kullanıcılar, uygulamanın nasıl korsan olarak indirileceğini anında öğrendi. Peki, nasıl mı?

Office 2019 korsan nasıl indirilir? Bing anlatıyor!

Bildiğiniz gibi arama motorları öne çıkan sonuçları ilk başta vurguluyor. Bing, crackfullpc sitesinin adım adım Office uygulamasının nasıl indirileceğini ve yükleneceğini anlattığı siteyi öne çıkarması ile olay konusu oldu.

uTorrent, Serial Key ve ISO kelimelerine de arama sonuçlarında vurgu yapan Bing’in, bu denli büyük bir hata yapıp kendi kalesine gol attığı merak konusu.

Adı üzerine Crack-Full-PC ibarelerinin yer aldığı bir siteyi öne çıkaran Bing, bu hatayı hala düzeltmiş değil. Google karşısında çok eleştirilen Bing’in arama algoritması üzerinde daha çok çalışması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Office 2019 teknoloji

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