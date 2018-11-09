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Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Batman'da arkalarından konuştuğunu öne sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basıp şiddet uygulayan R.Y. ve E.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Batman'da arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri kız arkadaşlarının çalıştığı ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan R.Y. ve E.K.'nin Batman 5.Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamalarına başlandı. Duruşmaya tarafların avukatları ve aileleri katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis olay çıkma ihtimaline karşı mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Darp edilerek dövülen İ. D. polis eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Mahkeme heyeti R.Y. ve E.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Aralık 2018 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

25 Mayıs 2018 tarihinde R.Y, E.K. ve H.Ö., İ. D.'nin çalıştığı ofisi bastı. Genç kızı döven, tehdit ve küfürler ederek genç kızın kıyafetlerini çıkarmaya çalışan ve özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydetmişti. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan şahıslar polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılmış, H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.Y. ve E.K. tutuklanmıştı.

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Batman saldırı kız kavgası kavga

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