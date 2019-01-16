Ofis çalışanları nasıl beslenmeli? Zinde bir gün geçirmek için altın öneriler...

Çalışanlar günün büyük bir kısmını iş yerlerinde geçiriyor. Beslenme ihtiyacının önemli bir bölümünün de bu süre içinde işyeri yemekhanelerinde, ofislerde veya çalışma alanına yakın yerlerde karşılanıyor. Sabahları yorgun uyanmak, bir türlü işe başlayacak enerjiyi bulamamak, öğleden sonra çöken uyku hali gibi şikayetler, çalışan bireylerin sıklıkla tekrarladığı şikayetlerin başında geliyor. Bu sorunlarla başa çıkmak, zinde bir gün geçirmek, aktif ve üretken olmak sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve beslenme düzeni ile mümkün olabilir.
Yapılan işin niteliğine göre çalışanın günlük toplam enerji ve besin öğesi ihtiyacı değişkenlik göstermekle birlikte temel yaklaşım, düzenli ve dengeli bir beslenme planı ile çalışılan sürede duyulan enerji ihtiyacını karşılayacak öğün ve gerekliyse ara öğün düzenlemesidir.
KAHVALTI ATLANMAMALI
Çalışanların en büyük sorununun, işe yetişme telaşı yüzünden kahvaltıyı atlamaları, çok geç yapmaları ya da sağlıksız seçimlerle kahvaltıyı geçiştirmeleri oluyor. Kahvaltı, sadece karbonhidrat ve yağ içeren besinler yerine protein, lif, vitamin ve mineral kaynağı besinlerin de olduğu dengeli bir öğün içeriğine sahip olmalı. Poğaça, simit ve çay yerine peynir, yumurta, sebze içeren tam tahıl ekmekli sandviçler, süt, meyve gibi tamamlayıcılardan oluşan dengeli bir kahvaltı gününüzü daha iyi kontrol etmenize yardımcı olur.
SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLAR KÜÇÜK GÖRÜNMESİNE RAĞMEN BÜYÜK KALORİLER İÇERİR
Çalışanların gününün bir yarışa benzediğini, öğle yemeklerinin de çoğu zaman kısa molalarda hızla tüketilen yiyeceklerden oluştuğunu belirten Mumcu, “Bazen iş stresinden ne kadar yediklerini fark etmeden gereğinden fazla yemek tüketen çalışanlar bazen de aslında yemek istemedikleri yiyecekleri tüketirler. Atıştırmalıklar ise öğleden sonraları için diğer bir tehlikedir. Akşam üstü tüketilen, bazen çeşitli bahaneler bulunarak yenen bazen bir kutlamanın parçası olan bu atıştırmalıklar, küçük görünmesine rağmen büyük kaloriler içeren yiyeceklerdir” dedi.
TAZE VE KURU MEYVELER, CEVİZ VE FINDIK SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR
Öğle yemeklerinde yeterli protein içeren, yanında tam tahıl kaynakları, süt ürünleri, taze veya pişmiş sebze ile meyve de içeren dengeli bir yemek yemenin günün geri kalınında yeme isteğini kontrol eder. Ancak bu şekilde kendinizi uzun süre tok hissedersiniz ve gereksiz atıştırmalıklardan uzak durabilirsiniz. Yine de atıştırma ihtiyacınız varsa yanınızda bulunduracağınız taze ve kuru meyveler, ceviz, kavrulmamış tuzsuz badem, fındık gibi kuruyemişler sağlıklı, besleyici ve beslenme kalitesini iyileştiren seçeneklerdir.
ZİNDE BİR GÜN GEÇİRMEK İÇİN 4 ÖNERİ
Çalışma hayatında bireylerin sıklıkla tekrarladığı sabahları yorgun uyanmak, bir türlü işe başlayacak enerjiyi bulamamak, öğleden sonra çöken uyku hali gibi şikayetlerle başa çıkabilmek, zinde bir gün geçirmek, aktif ve üretken olmak ancak sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve beslenme düzeni ile mümkün olabildiğinin altını çizen Sibel Mumcu, şu önerileri sıraladı:
• Öğünler: Kahvaltı yapacak zaman bulamamaktan muzdaripseniz bir bardak süt içmek, peynirli bir sandviç ya da tost yemek hem daha doğru hem de hızlıdır. İş yoğunluğu nedeniyle öğle yemeği yiyemediyseniz mutlaka ara öğün yapmalısınız.
• Ara öğün seçimleriniz peynir, yumurta, tavuk içeren bir sandviç, tost, ayran, yoğurt, taze veya kuru meyve gibi dengeli bir-iki uygun seçimin birada olabileceği şekilde planlanabilir. Ve mümkünse bunları kendiniz hazırlayın.
• Tatlıya hayır diyemeyenlerdenseniz sütlü olanları tercih edin. Büyük porsiyonların yarısını tüketin. İsterseniz bu seçeneği ara öğün olarak da kullanabilirsiniz.
• İçeceklere gelirsek; masanızda sürekli su bulundurun. Çay-kahve gibi sıcak içecekler dışında 6-8 bardak da su içmelisiniz. Kahvenizi sütlü tercih edebilirsiniz. Bu sizin tok hissetmenize de yardım edecektir.
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