Ofis çalışanları nasıl beslenmeli? Zinde bir gün geçirmek için altın öneriler...

Çalışanlar günün büyük bir kısmını iş yerlerinde geçiriyor. Beslenme ihtiyacının önemli bir bölümünün de bu süre içinde işyeri yemekhanelerinde, ofislerde veya çalışma alanına yakın yerlerde karşılanıyor. Sabahları yorgun uyanmak, bir türlü işe başlayacak enerjiyi bulamamak, öğleden sonra çöken uyku hali gibi şikayetler, çalışan bireylerin sıklıkla tekrarladığı şikayetlerin başında geliyor. Bu sorunlarla başa çıkmak, zinde bir gün geçirmek, aktif ve üretken olmak sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve beslenme düzeni ile mümkün olabilir.

Yapılan işin niteliğine göre çalışanın günlük toplam enerji ve besin öğesi ihtiyacı değişkenlik göstermekle birlikte temel yaklaşım, düzenli ve dengeli bir beslenme planı ile çalışılan sürede duyulan enerji ihtiyacını karşılayacak öğün ve gerekliyse ara öğün düzenlemesidir.

KAHVALTI ATLANMAMALI

Çalışanların en büyük sorununun, işe yetişme telaşı yüzünden kahvaltıyı atlamaları, çok geç yapmaları ya da sağlıksız seçimlerle kahvaltıyı geçiştirmeleri oluyor. Kahvaltı, sadece karbonhidrat ve yağ içeren besinler yerine protein, lif, vitamin ve mineral kaynağı besinlerin de olduğu dengeli bir öğün içeriğine sahip olmalı. Poğaça, simit ve çay yerine peynir, yumurta, sebze içeren tam tahıl ekmekli sandviçler, süt, meyve gibi tamamlayıcılardan oluşan dengeli bir kahvaltı gününüzü daha iyi kontrol etmenize yardımcı olur.