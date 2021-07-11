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Ofis ortamında çalışanların kilo almalarının tek nedeni hareketsizlik değil!

11.07.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ofis ortamında kilo almanın nedenleri arasında su yerine şekerli içeceklerin tüketilmesinin bulunduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, ofis ortamında çalışıp kilo almamak için özel önerilerde bulundu.

Ofis ortamında çalışanların kilo almalarının tek nedeni hareketsizlik değil!

Ofis ortamında yanlış beslenme ve fiziksel aktivite azlığı ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu sağlık problemlerinin başında insülin direnci, Tip 2 DM, obezite, bazı kanser türleri, metabolik sendrom gelmektedir. Bu hastalıklar, personelin yaşam kalitesinin yanı sıra, iş verimini olumsuz etkilemektedir.

Öncelikle, yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemlidir. Eğer birey kilo ya da obez ise olması gereken ağırlığa gelmesi sağlanmalıdır. Kilo kaybı öncelikle, yorgunluk ve halsizlik hissini ortadan kaldıracaktır. Dikkat ve konsantrasyonun artması için mutlaka, antioksidandan zengin ve omega 3 yağ asitlerini içeren bir beslenme planı oluşturulmalıdır.

Ofis çalışanlarının kilo almalarının başlıca sebepleri arasında; atıştırılan abur cuburlar, öğle yemeklerinde fast-food tarzı beslenme, su yerine sürekli şekerli çay, kahve, meşrubat tüketimi ve çalışma saatleri nedeniyle ofis içerisinde ara öğün bulundurmamak ve uzun süren toplantıların sonucunda ara veya ana öğünlerin atlanması sayılabilir.

ÖĞÜNLERİNİZİ ATLAMAYIN

Doğru bir beslenme planı hazırlarken ofis ortamında çalışanlar öncelikle öğün atlamamalıdırlar. Günün en önemli öğünü şüphesiz ki kahvaltıdır. Kahvaltısız bir güne başlamak sağlığını, o günkü performansını ve iş verimini olumsuz etkiler. Poğaça, börek gibi gıdalar yüksek karbonhidrat içerdiği için, uyku ve yorgunluk hissi yaratacaktır. Bunun yerine, peynir, yumurta ve domates, salatalık, zeytin içeren bir kahvaltı, protein, omega 3 ve antioksidanlardan zengin olup, günlük iş konsantrasyonun artıracaktır. Pratik bir kahvaltı isteniyorsa, 1 su bardağı süt ve ceviz veya 1 kase yoğurt ve elma, sağlıklı ve pratik bir kahvaltı olacaktır.

Öğle yemeklerini ofise sipariş etmek yerine, mutlaka dışarı çıkıp (fiziksel aktive yapmış oluyoruz) fast-food olmayan, mercimek çorbası, ızgara et ve yanında salata gibi besinsel yararlılığı yüksek olan bir menü tercih edilmelidir. Ofise sipariş vermek zorundaysanız, ton balıklı salata, ızgara köfte salata, kepekli tost, ayran tarzında menüleri tercih edin. Pizza, hamburger tarzı yemekler, hem yüksek kalorilidir hem de öğleden sonra iş verimini düşürür.

  • Her 15 dakikada bir omuz, kol ve bacaklarınızı hareket ettirin. Fiziksel aktivitenizi artırın.
  • Çay, kahve, meşrubat tarzı içecekleri tüketmek yerine masanıza bir sürahi alın ve bol bol su tüketin. Siyah çay yerine, yeşil çay ya da beyaz çayı tercih edin.
  • Stresi azalttığı için rezene ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için adaçayı, ıhlamur tercih edebileceğiniz iyi bir bitki çayı örneğidir.
  • Şirket içerisinde asansör kullanmayınız.
  • Çekmecenize kuru kayısı, incir, grisini, kepekli bisküvi, ceviz, fındık tarzı bozulmayan ve koku yapmayan gıdalar koyun. Dışarı çıkamadığınızda iyi bir ara öğün alternatifidir.
  • Toplantı sırasında veya ofiste yiyecek bir şeyler yemeniz mümkün olmadığı zamanlarda ara öğün olarak süt, ayran ya da doğal mineralli su tüketmeyi tercih edin.
  • Tatlı ihtiyacınızı, ceviz, fındık ya da bademle beraber çubuk tarçın çayı tüketerek oldukça azaltabilirsiniz.

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