Ofise bırakılan şüpheli koli fünye ile patlatıldı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki çalışma ofisine bırakılan koli, tedirginlik yarattı. Bomba imha uzmanlarınca fünyeyle patlatılan kolinin içinden gazete çıktı.

​Kızılay Mahallesi Sümer 1 Sokak'taki bir apartmanın beşinci katında bulunan ofiste çalışanlar, içerideki sahipsiz koliyi fark edip, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemede kolide bomba düzeneği olabileceğinden şüphelendi. Uzman desteği isteyen polis, apartman sakinlerini tahliye etti. Sokağın giriş ve çıkışları emniyet şeridiyle kapatıldı.

Gelen bomba imha uzmanı polis, koliyi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Kolinin içinden gazete çıktı.

Polis ekipleri, koliyi bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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