Ofisinde bıçaklanan avukat, saldırgandan ateş açarak kurtuldu

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, avukat Hüseyin Fener, ofisinde S.A.'nın saldırısına uğrayarak, bıçaklandı. Kaçmaya çalışan Fener, kendisini takip eden saldırgandan tabancasıyla ateş ederek, kurtuldu. Polis, kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Kocaeli Barosu'nun bulunduğu iş merkezinde meydana geldi. Avukat Hüseyin Fener, bürosuna gelen S.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada bıçağını çıkaran S.A., Fener'in kolu ile karın bölgesine sapladı. Avukat Fener, bürosundan ayrılıp, binanın dışına çıkarak kaçarken, saldırganın kendisini takip ettiğini gördü. Bunun üzerine Fener, belinden tabancasını çıkararak, art arda ateş etti. Kurşunlardan bazıları, park halindeki kamyonetin camına isabet etti. Panikleyen S.A. ise bölgeden kaçtı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Hüseyin Fener ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, S.A.'nın yakalanması için çalışma yürütüyor.
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