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Ofisiniz sizi hasta etmesin

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Dr.

Ofisiniz sizi hasta etmesin

Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Dr. Okay Mehmet Ergenoğlu, ofis hastalıklarının en büyük nedeninin çalışma esnasında uzun süre aynı pozisyonda kalmak olduğunu söyledi.
Dr. Okay Mehmet Ergenoğlu, ofis ortamında sağlıklı kalmanın ipuçlarını paylaştı. Kas-iskelet sistemi ve göz sağlığının ilk sırada etkinlendiğini belirten Dr. Ergenoğlu, “Çalan telefonları yanıtlama, bilgisayar klavyesini sıklıkla kullanma, bilgisayar ekranına uzun süre bakma veya ekran ışığına maruz kalma gibi ofis içerisinde gün boyunca yapılan hareketler başta el bileği, boyun, sırt, omuz ve bel kasları olmak üzere kas iskelet sistemini olumsuz etkiliyor. Görme problemleri de en çok rastlanan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bilgisayar kullananların yüzde 70’inde yakın görme şikayeti mevcut. Gözlerde yanma ve batma hissinin yanı sıra baş ağrısı da bilgisayar başında oturanların en çok yaşadığı rahatsızlıklar arasında” dedi.
Dr. Ergenoğlu, sürekli stres altında çalışmanın yüksek tansiyon olmak üzere kalp ve damar hastalıkları ile mide sorunlarına zemin hazırladığını kaydederek, “Stresli koşulları sağlıklı bir şekilde yönetemeyen bireylerde öfke, mutsuzluk ve uykusuzluk gibi sorunlar baş gösterebilir. Ofis alışkanlıklarında yapılacak ufak değişikliklerle bu durumla başa çıkılabilir” şeklinde konuştu.

İlk adım ergonomi
Ofis hastalıklarını önlemede ortamın ergonomik olarak düzenlenmesinin yanı sıra uygun ısıtma-soğutma, nem ve ışıklandırmanın sağlanması gerektiği söyleyen Dr. Ergenoğlu, şunları kaydetti:
“Masa başında otururken koltuğun beli kavraması ve koltuk yüksekliğinin kişiye göre ayarlanması, masanın yüksekliğinin ise kişinin boyuna uygun olması gerekiyor. Bilgisayar ekranının tam göz hizasında olacak şekilde konumlandırılması, klavyenin ise dirsek seviyesinde olması şart. Çalışanların gün içerisinde farkında olmadan yaptıkları en büyük hata ise çalışırken omuzlarının çöktüğünün veya kambur oturduklarının farkına varmamaları. Bu şekilde oturduğunu fark eden kişilerin duruşlarını mutlaka düzeltmesi ve dik oturma pozisyonuna geçmesi gerekiyor. Ayrıca sağa sola dönerken ani hareketlerden kaçınmak ve tüm bedeni kullanarak hareket etmek beden sağlığını korumak için önemli. Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda oturmamaları ve her 30 ila 45 dakikada düzenli aralar vermelerini sağlamak hem bedensel sağlıklarını hem de motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek bir uygulama. Klimalı bir ortamda çalışılıyorsa özellikle bahar ve yaz mevsiminin gelmesiyle öğle yemeklerinden sonra kısa yürüyüşler yapılması, taze havanın solunması ve kısa süreli nefes egzersizleri de kişinin ruh halinde olumlu etki bırakarak motivasyonlarını yükseltiyor.”

Ofisiniz sizi hasta etmesin

Ofisiniz sizi hasta etmesin

Ofisiniz sizi hasta etmesin

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