Ofisiniz ya da işyeriniz için en iyi kağıt havlu dispenseri modelleri

Ofisler ve iş yerlerinde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi kâğıt havlu dispenseri. Uzmanlar, ofis gibi kalabalık ortamlarda kişilerin ellerini yıkadıktan sonra kâğıt havlu kullanmasını tavsiye ediyor. Kişisel temizlik için de kâğıt havlu kullanmak büyük önem taşıyor. Tabii, kâğıt havluları bir dispenser içinde tutmak hem şık hem kullanışlı bir görünüm sağlıyor. "Dispenser nedir?" diye merak edenler için içine kâğıt havluların koyulduğu hazneye dispenser denildiğini söyleyebiliriz. Ofisinizin tarzına ve ihtiyacınıza göre hangi kâğıt havlu dispenserinin yakışacağına karar veremiyor olabilirsiniz. Gelin, birbirinden kaliteli en iyi kâğıt havlu dispenserlerini birlikte inceleyelim.

1. Uygun fiyatlı ve kullanışlı Vialli K2B Z Katlı Kâğıt Havlu Dispenseri

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Vialli marka Kb2 Z Katlı Kâğıt Havlu Dispenseri, hem kullanışlı yapısı hem şık görüntüsü ile ofislere oldukça yakışıyor. İçine 200 adet Z katlı kâğıt havlu alabilen ürün, duvara monte edilerek kullanılıyor. Anahtarlı mekanizması ile kullanılmadığı durumlarda kilitlenebiliyor. Pratik kullanıma sahip dispenser, 22 cm genişlikteki peçeteler ile uyumlu. Vialli markalı ürün, en iyi kâğıt havlu dispenserleri arasında yer alıyor. Ofisinize ya da iş yerinize şık ama sade bir ürün arıyorsanız bu dispenser modeli sizin için ideal olabilir.

2. Xinda CZQ20 Mavi Fotoselli Sensörlü Kâğıt Havlu Dispenseri ile hiçbir yere dokunmadan kâğıt havlu alın

En iyi kâğıt havlu dispenseri modellerinde bir diğer seçenek: fotoselli ürünler. Ofisler ve iş yerlerindeki lavabolarda ne kadar az temas olursa o kadar iyi olduğu düşünülerek fotoselli olarak dizayn edilen Xinda CZQ20 Mavi Fotoselli Sensörlü Kâğıt Havlu Dispenseri, hızlı ve sağlıklı şekilde kâğıt havlu almanızı sağlar. Ellerinizi yıkadıktan sonra ürünün sensörüne elinizi uzatmanız yeterli olur. Mavi renkli saydam yüzeyi sayesinde içinde ne kadar kâğıt kaldığını rahatça kontrol edebilirsiniz. Hem pilli hem de elektrikli olarak kullanım imkânı sunan ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?

3. Sağlam ve kullanışlı: Vialli K8M Manuel Rulo Kâğıt Havlu Dispenseri

Kollu olarak çalışan Vialli K8M Manuel Rulo Kâğıt Havlu Dispenseri, elektrik ya da pil istemeden çalışması ile avantaj sağlıyor. Ürünün üzerinde bulunan kolu çekmeniz kâğıt havlunun çıkması için yeterli oluyor. Teması önlemek adına ürünün koluna dirseğinizle bastıktan sonra alttan çıkan kâğıt havluyu alıyorsunuz. Böylelikle ellerini yıkadıktan sonra kurulamak isteyen kişi, kâğıt havluya hızlı şekilde ulaşmış oluyor. Hem elektriksiz hem gayet basit bir yolla kullanım imkânı sağlayan ürün, gri renkli tasarımı ile beğenileri topluyor.

4. Paslanmaz ürün isteyenlere: Artema Arkitekta Kâğıt Havlu Dispenseri

Dispenser yapımı oldukça basit olsa da ürünün malzemesi duruma göre farklılık gösterebiliyor. Artema markasına ait Arkitekta Kâğıt Havlu Dispenseri, paslanmaz çelik gövdesi ve haznesi ile kaliteli ve dayanıklı bir ürün. Özellikle tuvalet gibi nemli alanlarda kullanılan dispenserler için ideal bir ürün olan Arkitekta, uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım sunuyor. Ön yüzünde bulunan küçük bölmeden kâğıt havlunun ne kadar kaldığını görüp kâğıt havlu azaldığı zaman ekleme yapmak mümkün oluyor. Kilitli gövdesi sayesinde sorumlular dışında kimse ürünün içini açamıyor. Uzun ömürlü bir havlu dispenseri arayışındaysanız bu ürün size göre olabilir!

5. Fotoselli ürün rahatlığı: Palex Prestij Otomatik Havlu Dispenseri

"Dispenser ne işe yarar?" diye düşünenler olabilir. Dispenser; genellikle banyo, tuvalet ve mutfak gibi alanlarda tercih edilen kimi zaman fotoselli olan havlu peçete haznesine denir. Teması minimuma indirerek hijyeni sağlamak için üretilen Palex Prestij Otomatik Havlu Dispenseri, zarif ve kullanışlı yapısı ile dikkat çeker. Sadece 0.5 kg ağırlığında olan ürün, duvara monte edilerek kullanılır ve kolay bir kullanım sağlar. Kullanıcının kâğıt havlu ihtiyacı olduğunda cihazın ön yüzündeki kırmızı alandan elini geçirmesi yeterli olur. Böylelikle miktarı önceden ayarlanan kâğıt havlu, cihaz tarafından dışa doğru uzatılır.

6. Kolay ve şık: Vialli Og1b İçten Çekmeli Kâğıt Havlu Dispenseri

En iyi kâğıt havlu dispenseri çeşitleri arasında alttan çekmeli modeller de yer alıyor. Bu ürünler arasında şık görüntüsü ile dikkat çeken Vialli Og1b İçten Çekmeli Kâğıt Havlu Dispenseri, işlevsellik kadar hoş görünüm arayanların tercihleri arasında bulunuyor. İnce uzun yapılı ürün, duvara monte ediliyor ve altından sarkan kâğıt havlu, kullanıcı tarafından istenildiği kadar çekilip koparılıyor. Çekme esnasında kâğıt havlunun önceden belirlenen alanlardan kopması parça parça kâğıt havlu almanızı mümkün kılıyor. Kolay kullanım ve şık tasarıma sahip ürün, dekorasyonunuza uyum sağlayacak seçenekler arasında yer alıyor.

7. Kullanışlı ve pratik: Palex 3464-1 Z Katlı Kâğıt Havlu Dispenseri

Bazı kişiler "En iyi kâğıt havlu dispenseri hangisi?" diye merak ediyor. En iyilerden biri olan Palex 3464-1 Z Katlı Kâğıt Havlu Dispenseri, kullanışlı yapısı ve renkli görüntüsü ile gayet basit ama işlevsel bir ürün. Şeffaf yapısı sayesinde dispenserin içinde ne kadar kâğıt havlu kaldığı kolay şekilde görülüyor. Plastik malzemeden üretilen ürün, duvara monte edilerek kullanılıyor. Tuvaletlerde ve mutfak gibi ıslak alanlarda kullanıma uygun olan kâğıt havlu dispenseri, plastik olduğu için nem gibi olumsuz faktörlerden etkilenmiyor. Uzun ömürlü kullanım vadeden ürünü inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

8. Siyahın şıklığı: Arı Metal Katlama Kâğıt Havlu Dispenseri

Arı Metal Katlama Kâğıt Havlu Dispenseri, içine 400 adet Z katlı peçete hapsedebiliyor. Ürünün altta bulunan bölmesinden peçeteyi çekip tekli şekilde alarak kullanmak oldukça pratik. Şık bir kâğıt havlu dispenseri alacak olanların ilk tercihleri arasında bulunan ürün, siyah gövdesi ve paslanmaz çelik malzemesi ile dikkat çekiyor. Kilitli mekanizması sayesinde istenildiğinde anahtarla açılarak dispenserin içi peçete ile doldurulabiliyor. Ön yüzünde bulunan küçük açıklıktan ne kadar peçete kaldığı takip edilebiliyor. 10x27x35 cm ölçülerinde olan ürünü uygun bir alana monte ederek rahatça kullanabilirsiniz.

9. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken: Rulopak Paslanmaz Z Katlama Kâğıt Havlu Dispenseri

"Dispenser ne demek?" diye merak edenler için dispenser, kâğıt havluların saklandığı hazne olarak adlandırılabilir. Rengiyle her ortama kolayca uyan Rulopak Paslanmaz Z Katlama Kâğıt Havlu Dispenseri, 200 adet peçeteyi haznesinde tutabiliyor. Ürünün ön yüzünde bulunan açıklık sayesinde kalan kâğıt havlu miktarına bakmak için her seferinde ürünü açmanıza gerek kalmıyor. Oldukça şık ve sade tasarıma sahip Rulopak markalı dispenser, aynı zamanda dayanıklı malzemesi ile dikkat çekiyor. Uzun ömürlü ve sağlam kullanım imkânı sunan bu ürünü yakından incelemeye ne dersiniz?

10. Kullanım kolaylığı sağlayan: Vialli OG1T İçten Çekmeli Kâğıt Havlu Dispenseri

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Vialli markasına ait içten çekmeli model olan dispenserin içine özel kâğıt havlu dik şekilde yerleştiriliyor. Bu adımdan sonra kâğıt havlu, ürünün altında yer alan açıklıktan sarkıtılıyor. Kâğıt havluyu tutup çektiğinizde kesik çizgilerle belirlenen miktarda peçete temin edebiliyorsunuz. Böylelikle kullanıcılar birbiri ile temas etmeden sadece kendi dokunduğu kâğıt havluyu alma imkânı buluyor. Vialli OG1T İçten Çekmeli Kâğıt Havlu Dispenseri, aynı zamanda şeffaf yapıya sahip olduğu için kalan havlu miktarı dışarıdan bakarak rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Ofisiniz veya iş yerinize kolayca uyum sağlayacak olan havlu dispenserini seveceğinize eminiz.