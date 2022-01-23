Ofisinizde ya da karavanınızda kullanabileceğiniz en iyi mini buzdolabı tavsiyeleri

Yemek, meyve, sebze ve içeceklerin tazeliğini muhafaza etmek için buzdolaplarına ihtiyacımız var. Bu cihazlara evde olduğu kadar ofis ve karavan gibi dar alanlarda da gereksinim duyuyoruz. Büyük bir buzdolabının sığmayacağı bu alanlarda ise mini buzdolapları imdadımıza koşuyor. Piyasada az yer kaplamaları ve taşınabilir olmaları sebebiyle çok pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkan çok çeşitli mini buzdolabı bulmak mümkün. Üstelik mini buzdolaplarının bazıları o kadar sessiz çalışıyor ki yatak odasında her an soğuk meşrubat bulundurmak için de tercih etmek mümkün. İçecek ve atıştırmalıklarınızı soğuk ve taze bir şekilde muhafaza edebileceğiniz, ister ofiste veya karavanda ister yatak odasında çok yer kaplamayacak mini buzdolabı önerilerini sizler için inceledik.

1. İçi dışı bir modeller

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İş yerinizde veya karavanla çıktığınız seyahatlerde içeceklerinizi, ufak atıştırmalıklarınızı ve meyvelerinizi muhafaza edebileceğiniz bir mini buzdolabı arıyorsanız Kleo markasının siyah renkli, cam kapaklı modeline mutlaka bakmanızı öneririz. 45 litrelik iç hacmiyle ofis ve karavanların yanı sıra otel odaları için de son derece yeterli bir kapasiteye sahip mini buzdolabı modeli, cam kapaklı tasarımı sayesinde içinde muhafaza ettiğiniz her şeyi rahatlıkla görebilmenize olanak tanır. +2 ile +8 derece aralığında soğutabilen mini buzdolabı özellikle içecekleri ve meyve gibi atıştırmalıkları soğuk ve taze bir şekilde muhafaza etmek için son derece ideal bir performans gösterir. A++ enerji sınıfında yer alan model, düşük enerji tüketimiyle de enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

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2. Beklentinizi karşılayacak bir model

Beyaz eşya kategorisinin önde gelen markası Vestel'in SB9001 adını verdiği mini buzdolabı modeli, büyük buzdolaplarını aratmayacak nitelikte. Aydınlatmasından sebzeliğine, yumurta saklama bölümünden buz yapma bölmesine kadar bir buzdolabında bulunan her özelliğe sahip model, ofis kullanımlarının yanı sıra küçük 1+1 evler ve yurt odaları için de ideal bir alternatif. Kokuları birbirine karıştırmayan teknolojisi, açılış yönü değiştirilebilen kapısı, kırılmaya dayanıklı temperli cam rafları ve LED aydınlatması ile son derece konforlu ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.

3. Öğle yemeğiniz tazeliğini kaybetmesin

Ofiste, evden getirdiğiniz öğle yemeğinizi, meyvenizi ve içeceklerinizi soğuk bir şekilde saklayabileceğiniz bir mini buzdolabına ihtiyacınız varsa H. Koenig markasının FGX480 isimli modeli sizin için kurtarıcı bir seçim olabilir. 46 litre iç hacmiyle son derece yeterli bir kapasiteye sahip mini buzdolabının içinde 4 litre hacimli bir buz bölmesi de mevcut. Son derece sessiz çalışan mini buzdolabını ofisinizde veya karavanınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. "Mini buzdolabı ne kadar elektrik harcar?" endişesi aklınızı kurcalıyorsa A+ enerji sınıfına ait modeli tercih ederek enerji israfının önüne geçebileceğinizi de hatırlatalım.

4. Ofis için ideal bir seçim

Altus markasının AL 305 isimli modeli; yiyecek, içeceklerinizi soğuk ve taze bir şekilde muhafaza edebileceğiniz, fazla yer kaplamayan, ofisinizde rahatça kullanabileceğiniz bir mini buzdolabı. 90 litre iç hacmiyle özellikle ofis kullanımları için son derece yeterli bir kapasiteye sahip mini buzdolabı, sebzelik bölümü ve buz yapma özelliğiyle yalnız yaşayanların evde bile kullanmayı tercih edebileceği bir model. 47.5 cm genişlik, 53 cm derinlik ve 81.8 cm yüksekliğindeki beyaz renkli mini buzdolabı, her yere sığabilecek boyutta. Ayrıca A+ enerji sınıfında yer aldığı için düşük enerji tüketimiyle de enerji israfının önüne geçer. Üstelik modelin bu özelliklere sahip bulabileceğiniz en ucuz mini buzdolabı alternatiflerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz.

5. Retro tasarımları sevenler için

Dekorasyonda Retro görünümlü eşyaları seviyor ve ofisinizde kullanabileceğiniz bir soğutucu arıyorsanız mini buzdolabı en iyi marka denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Vestel'in Retro serisinde yer alan SB14201 isimli, kırmızı renkli Retro tasarımlı modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Buz yapma bölümünü kullanarak buz yapıp saklayabileceğiniz, sebzelik bölümünde meyve ve sebzelerinizi gönül rahatlığıyla muhafaza edebileceğiniz mini buzdolabı, kokuları karıştırmayan soğutma özelliği sayesinde yiyeceklerin kokularının birbirine karışmasının önüne geçer. Kırılmaya dayanıklı özel rafları ile büyük ve ağır yiyeceklerinizi de gönül rahatlığıyla saklayabileceğiniz mini buzdolabı, otomatik sıcaklık kontrol sistemi sayesinde iç ısıyı ölçerek soğutmasını bu dereceye göre ayarlar.

6. Tam bir mini bar

Kleo markasının +2 ile +8 derece aralığında soğutma yapabilen ve az yer kaplayan siyah renkli mini buzdolabı modelini ister ofisinizde ister karavan veya teknede gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 45 litre iç hacmiyle yeterli bir saklama kapasitesi bulunan model, 19 kilogramlık ağırlığıyla kolay taşınır. Yönü değiştirilebilir kapısı, sabitlenebilir ayakları ve LED aydınlatmasıyla son derece konforlu bir kullanım sunan mini buzdolabı, içeceklerinizi ve atıştırmalıklarınızı soğuk bir şekilde muhafaza etmek için pratik bir alternatif. Ürünün küçük otel odaları için de harika bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

7. Karavan tatillerinde ev konforu

Karavanla seyahat etmeyi seviyorsanız yemeklerin yanı sıra yemeklik malzemeleri, buz gibi içecekleri, meyve, sebzeleri de taze ve soğuk bir şekilde muhafaza edebileceğiniz Sunny markasının mini buzdolabı modeline mutlaka göz atmalısınız. Güneş enerji sistemleriyle çalışan mini buzdolabını bağ evlerinden köy evlerine, tekneden karavana, kısacası elektriğin olmadığı her yerde kullanabilirsiniz. 65 litre iç hacmiyle yeterli bir saklama kapasitesi sunar. Üstelik üründe buzluk bölmesi de mevcut.

Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz mini buzdolabı modelini detaylı bir şekilde incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

8. İçeceklerimi saklasın yeter diyorsanız

Ofiste veya yatak odanızda içeceklerinizi soğuk bir şekilde muhafaza edebileceğiniz bir mini buzdolabı arıyorsanız oteller tarafından da sıklıkla tercih edilen bu model sizin için en iyi mini buzdolabı tavsiyelerinden biri olabilir. 30 litre iç hacmiyle içeceklerinizin yanı sıra meyve ve sebze gibi atıştırmalıklarınızı saklamak için de gayet yeterli bir kapasite sunar. Mini bar tasarımlı ürün, son derece sessiz çalıştığı için yatak odasında veya misafir odasında kullanmak için de çok uygun bir model. Hızlı bir şekilde soğutma yapabilen ürün, düşük enerji tüketimiyle de enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

9. Her yere taşıyabileceğiniz bir dolap

İster ofiste ve evde ister karavanda veya kampta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu mini buzdolabı modeli hem soğutma hem ısıtma özelliğine sahip. Minimum 1 dereceye kadar soğutabilen siyah beyaz kapaklı mini buzdolabı, 65 dereceye kadar da ısıtma yapabilir. 10 litre iç hacmiyle yaklaşık 6 adet yarım litre su şişesini rahatlıkla muhafaza edebilen modeli ofisinizde veya yatak odanızda içeceklerinizi saklamak için kullanabileceğiniz gibi araba yolculukları ve kamplarda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. "Mini buzdolabı derecesi kaç olmalı?" diyorsanız içecekleri ve atıştırmalıkları muhafaza edebilmek için minik cihazın son derece yeterli bir soğutma sağladığını söyleyebiliriz.

10. Küçük ve hafif bir buzdolabı

Atıştırmalık yiyecek, meyve, sebze ve içeceklerin yanı sıra soğuk muhafaza edilmesi gereken kozmetik ürünlerinizi de saklayabileceğiniz bu mini buzdolabını ister ofisinizde veya evde yatak odanızda ister aracınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bilgisayardan bile daha sessiz çalışan mini buzdolabı modeli, 10 litre iç hacmiyle gayet yeterli bir saklama alanı sunar. Cihaz, kampta, seyahatte hatta piknikte bile yanınızda taşınabilecek türden bir mini buzdolabı. Üstelik sıcak olarak saklamak istediğiniz malzemeleri muhafaza edebilmeniz için ısıtma özelliğine de sahip.

11. Her ofise lazım

İş yerinizde çok yer kaplamayacak bir mini buzdolabı ihtiyacınız varsa Regal markasının Bt 1001 isimli modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Buzluktan sebzeliğe, yumurta saklama bölümünden içecek raflarına kadar her ihtiyacınıza cevap verebilecek özellikteki mini buzdolabını, yalnız yaşayanlar da gönül rahatlığıyla evlerinde tercih edebilir. 82 cm yüksekliği, 48 cm genişliği ve 50 cm derinliğiyle tezgah altına rahatlıkla sığan mini buzdolabı modeli, A+ enerji sınıfında yer alır. Kapı yönünü ise ihtiyaç doğrultusunda kolayca değiştirilebilir.

12. İhtiyacınız olan her özelliğe sahip bir model

Hem yemeklik malzemelerinizi ve pişmiş yemeklerinizi hem içeceklerinizi soğuk bir şekilde muhafaza edebileceğiniz, ofis tipi bir mini buzdolabı arıyorsanız beyaz eşya kategorisinin önde gelen markalarından Arçelik'in 154140 MB adını verdiği buzdolabı modeli sizin için harika bir alternatifi olabilir. Dondurucudan sebze meyve bölümüne, yumurta saklama bölümünden içeceklerinizi muhafaza edebileceğiniz kapı içi raflarına kadar ihtiyacınız olabilecek her özelliğe sahip model, geniş iç hacmiyle son derece yeterli bir saklama kapasitesi sunar. Mini buzdolabını iş yerinde kullanmayı tercih edebileceğiniz gibi küçük mutfaklı 1+1 evlerde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

13. Tam işyerinize uygun bir buzdolabı

İş yerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz tezgah altı bir mini buzdolabı ihtiyacınız varsa beyaz eşya kategorisinin sevilen markalarından Beko'nun 7125 isimli mini buzdolabı modeli iyi bir alternatif olabilir. 90 litre iç hacmiyle evden getirdiğiniz yemeğinizden atıştırmalıklarınıza, meyve sebzeden meşrubatlara kadar tüm besin maddelerini saklamanız için yeterli bir kapasite sunar. Statik dondurucu özelliği sayesinde buz da yapabilen model, 1-5 derece aralığında çalışır ve ofisteki buz ihtiyacınızı karşılamak için de pratik bir çözüm sunar. A+ enerji sınıfında yer aldığı için düşük enerji tüketimiyle de dikkat çeker.

14. İhtiyacınız duyduğunuz her yerde

Ofiste tamamen kendi kullanımınız için tercih edebileceğiniz bir mini buzdolabı alternatifi de Vevor markasının mini bar tipi modeli olabilir. 10 litrelik iç hacmiyle günlük içecek ve atıştırmalıkları muhafaza etme ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilecek mini buzdolabı, ısıtma özelliğine de sahip. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir rafları sayesinde içini dilediğiniz gibi organize edebilirsiniz. Dilerseniz evde yatak odanızda veya seyahatlerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kırmızı beyaz kapak tasarımı ile göze de hitap eden mini buzdolabını ofiste masanızın üzerinde bile konumlandırabilirsiniz.

Vevor markasının küçük ve hafif mini buzdolabı modelini detaylı bir şekilde incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

