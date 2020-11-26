Ofislere dönüş ne zaman olacak? İşte yanıtı...

Koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomi ve çalışma hayatı üzerindeki etkisi devam ediyor. Virüsün dünya çapında etkisinin artmasıyla birlikte şirketler, çalışanların evlerinden çalışmalarına imkan veren uzaktan çalışma sistemine dönmüştü. Çalışanlar, son dönemde artan vaka sayılarıyla güçlenen ikinci dalga senaryolarının da etkisiyle eski ofis düzeninde çalışmaya sıcak bakmıyor. eOfis’in incelediği WF Poly Hybrid Working Raporu’na göre; çalışanların yüzde 30’unun 2021 yılının sonuna kadar tam zamanlı olarak ofislere dönmek istemediği belirtiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan eOfis Kurucu Ortağı Özkan Kaliç, elde edilen sonuçların iş dünyasına ve yöneticilere ciddi mesajlar verdiğine dikkat çekerek, “Ortak çalışma alanlarında yaptığımız düzenlemelerle insan ve toplum sağlığını koruyacak çalışma ortamları tasarlıyoruz. Öte yandan haftanın belirli günleri ofisten çalışan şirketler için de yeni dönemde kullanıcı dostu düzenlemelerimiz olacak” dedi.

'HİBRİT ÇALIŞMA SİSTEMİ YAKIN GELECEĞİN YILDIZI OLACAK'

Kovid-19 ile birlikte değişen çalışma şeklinin artık kalıcı hale gelmesini beklediklerini kaydeden Kaliç, özellikle uzaktan çalışma imkanı olan şirketlerin pandemi bitse de uzaktan çalışmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Kaliç, “Bazı şirketler uzaktan çalışma sistemine çabuk adapte oldu ve bu sisteme geçti. Yakın gelecekte daha fazla şirket, uzaktan çalışma sistemine dahil olacak. Çalışanlar tarafından da sevilen hibrit çalışma sistemi çoğu sektör tarafından uygulanacaktır. Önümüzdeki dönemde işverenlerin yüzde 68'inin gelecekte daha geniş, daha esnek evden çalışma politikalarına geçiş yapacak. Şirketlere maliyet çalısından büyük karlılık getiren hem uzaktan hem de ofisten çalışma imkanı getiren hibrit çalışma sistemi yakın geleceğin yıldızı olacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.