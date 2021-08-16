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Ofislerin olmazsa olmazı tarayıcılarda büyük indirimler sizleri bekliyor

16.08.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ofisinizin veya çalışma alanlarınızın olmazsa olmazı yazıcı ve tarayıcıları sizler için listeledik.

Ofislerin olmazsa olmazı tarayıcılarda büyük indirimler sizleri bekliyor

Çalışma alanlarımızda evrakların kopyalarını almak veya taramak oldukça önemli bir hal alıyor. Bu nedenle kaliteli yazıcılara ve tarayıcılara ihtiyaç duyuyoruz. Kimi zaman ise ufak tefek baskı işleri için dahi dışarı çıkmak ve kırtasiye aramak zorunda kalıyoruz. İşinizi kısa sürede kolayca halledebileceğiniz, evinizin konforunda fotokopi ve baskı işlerinizi çözen birbirinden işlevsel, kaliteli yazıcı ve tarayıcıları sizin için bir araya getirdik.

1- Rengarenk canlı baskılar alın

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Evinizin konforunda kaliteli baskılar alma imkanı sunan renkli ve siyah beyaz mürekkepli; Epson L1110 tanklı mürekkep püskürtmeli yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Kaliteli bir baskı sayesinde en güzel fotoğrafları albümünüzde saklayın

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Makine, USB ve SD kart girişine sahiptir. Siyahın asilliği ve yer kaplamayan tasarıma sahip yazıcı renkli ve siyah beyaz baskı imkanı sunar. Canlı renkleriyle en güzel baskıları alabileceğiniz Epson L7160 tanklı mürekkep püskürtmeli fotoğraf yazıcısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Beklemeden duraksamadan sayfalarca yazdırın!

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Özel olarak mürekkep tankına sahip yazıcı ile baskı hızınız düşmeden duraksamadan aynı kalitede sayfalarca baskı almanız mümkün olacak.

Epson EcoTank L3151 Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Şık görüntüsü ile çalışma alanınıza renk katan yazıcılar

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Yüksek baskı kalitesine sahip; HP Smart Tank All in One renkli mürekkep püskürtmeli tanklı yazıcı tasarımı ile de fark yaratır.

HP Smart Tank All in One yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Profesyonel baskı kalitesi için...

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Wifi özelliğine sahip yazıcı ile istediğiniz an telefonunuz ya da tabletinizden ya da bilgisayarınızdan baskıyı yönetmeniz mümkündür. HP siyah-beyaz ve renkli baskı ve fotokopi alma imkanı sunan yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Kablosuz baskının keyfini sürün

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Kurulumu ve kullanımı kolay yazıcı ile çift taraflı baskı alabilirsiniz. Kaliteli ve hızlı baskı imkanı sunan HP Laserjet yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Tüm işlerinizi kolayca halledin!

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HP Laser Tek Renkli Çok fonksiyonlu bir makinedir. Fotokopi ve fax makinesi olarak da kullanılabilir. MFD network wi-fi ve faks özellikli lazer yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Yeni nesil yazıcılarla işiniz artık çok kolay

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Network Wi-Fi özellikli yazıcı makine başına gitmeden verdiğiniz talimatla baskı alma imkanı sunar. HP Laser renkli çok fonksiyonlu MFD faks makinesi ve lazer yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Yüksek performans ve minimal tasarım bir arada

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Ufak boyutu ve kolay kullanımı ile öne çıkan baskı makinesi hızlı ve kaliteli baskı imkanı sunuyor. HP Deskjet çok fonksiyonlu AIO Wi-Fi yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Çok fonksiyonlu bir cihaza kim hayır diyebilir ki?

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Canon E414 Çok fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli bir cihazdır. Fotokopi, tarama ve baskı özelliğini aynı anda sunan yazıcıya BURADAN ulaşabilirsiniz.


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