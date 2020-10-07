Ofiste bulaş riskini azaltmak mümkün mü? Hava temizleme cihazları devreye giriyor

Kalabalık, doğal havalandırma yapılamayan ofis ve işyerlerinde hava kalitesi sağlık için büyük önem taşıyor. Merkezi havalandırma sisteminin olmadığı kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan klimaların ortamdaki havayı temizlemediğine, sadece hareketlendirdiğine dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, virüs, bakteri ve mikropların bulaşı riskini azaltmak için geliştirilen hava temizleme cihazlarının solunan havanın kalitesini de artırdığını söyledi.

Uzun süre bir arada vakit geçirilen ofis ve işyerlerinde hava kalitesi aynı mekanı paylaşanların sağlığı açısından oldukça önemli bir hale geldi. Doğal havalandırmaya elverişli olmayan ofis gibi kapalı ortamlarda bulaşıcı hastalık riskini minimize etmek için bakteri, virüs ve partiküllerden arındıran hava temizleme cihazlarının kullanılmasını öneren Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, bu cihazların ortamın hava kalitesini de artırdığını ve buna bağlı sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.