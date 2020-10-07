Ofiste bulaş riskini azaltmak mümkün mü? Hava temizleme cihazları devreye giriyor

Kalabalık, doğal havalandırma yapılamayan ofis ve işyerlerinde hava kalitesi sağlık için büyük önem taşıyor. Merkezi havalandırma sisteminin olmadığı kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan klimaların ortamdaki havayı temizlemediğine, sadece hareketlendirdiğine dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, virüs, bakteri ve mikropların bulaşı riskini azaltmak için geliştirilen hava temizleme cihazlarının solunan havanın kalitesini de artırdığını söyledi.
Uzun süre bir arada vakit geçirilen ofis ve işyerlerinde hava kalitesi aynı mekanı paylaşanların sağlığı açısından oldukça önemli bir hale geldi. Doğal havalandırmaya elverişli olmayan ofis gibi kapalı ortamlarda bulaşıcı hastalık riskini minimize etmek için bakteri, virüs ve partiküllerden arındıran hava temizleme cihazlarının kullanılmasını öneren Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, bu cihazların ortamın hava kalitesini de artırdığını ve buna bağlı sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.
Pandemi henüz tam olarak kontrol altına alınmamışken, ofis ve işyerleri gibi kapalı ortamlarda bir arada bulunmanın pek çok riski de beraberinde getirdiğine değinen Prof. Dr. Güllü, “Ofis ve büro gibi işyerlerinde ısıtma ve soğutma amaçlı yaygın olarak klima kullanılmaktadır. Bu tür sistemler, belirli bir dereceye kadar ısıtılmış veya soğutulmuş olan ortam havasını sisteme tekrar geri vermektedir. Bu durum klimanın bakımları ve filtre temizlikleri düzenli yapılmış olsa bile ortamdaki tozun havalanmasına neden olmaktadır. Bu durumda enfeksiyon kaynağının bulunduğu kapalı bir ortamda bakteri/mantar veya virüsün seyrelerek dışarı atılması sağlanamaz ve enfekte olma riskini artırır.”
Teknolojinin gelişmesiyle yeni nesil hava temizleme cihazları geliştirildiğini ve bunların filtreleme sistemlerinin çok yönlü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güllü şöyle devam etti: “İç ortamda önemli sağlık sorunlarına yol açan ince partiküllerin, virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik partiküllerin ortam havasından uzaklaştırılmasında farklı türden hava temizleme cihazlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Son teknoloji filtrasyon sistemleriyle geliştirilen temiz hava dolabı gibi portatif hava temizleme cihazları, virüs, bakteri ve mikroorganizmaları HEPA filtreleri ile emerek iç ortam havasını temizleme özelliğine sahip. Bu cihazlardaki 3 kademeli filtrasyon sistemi virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile 1 mikron altı partikülleri bile %99,99 verimlilikte yakalayabiliyor.”
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