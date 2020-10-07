HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ofiste bulaş riskini azaltmak mümkün mü? Hava temizleme cihazları devreye giriyor

Ofiste bulaş riskini azaltmak mümkün mü? Hava temizleme cihazları devreye giriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.10.2020 12:35 | Son Güncelleme

Havalandırmaların tehdit olarak görüldüğü pandemi sürecinde ofislerde bulaş riskinin nasıl azaltılabileceği sorusu pek çok kişi için cevaplanmayı bekleyen sorunlar arasında yer alıyor. Bulaş riskini önlemek için hava temizleme cihazlarının çözüm sunabileceğini söyleyen Prof. Dr. Gülen Güllü, hava temizleme cihazları sayesinde solunan havanın kalitesinin de artığına dikkat çekti. İşte detaylar...

Ofiste bulaş riskini azaltmak mümkün mü? Hava temizleme cihazları devreye giriyor

Kalabalık, doğal havalandırma yapılamayan ofis ve işyerlerinde hava kalitesi sağlık için büyük önem taşıyor. Merkezi havalandırma sisteminin olmadığı kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan klimaların ortamdaki havayı temizlemediğine, sadece hareketlendirdiğine dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, virüs, bakteri ve mikropların bulaşı riskini azaltmak için geliştirilen hava temizleme cihazlarının solunan havanın kalitesini de artırdığını söyledi.

Uzun süre bir arada vakit geçirilen ofis ve işyerlerinde hava kalitesi aynı mekanı paylaşanların sağlığı açısından oldukça önemli bir hale geldi. Doğal havalandırmaya elverişli olmayan ofis gibi kapalı ortamlarda bulaşıcı hastalık riskini minimize etmek için bakteri, virüs ve partiküllerden arındıran hava temizleme cihazlarının kullanılmasını öneren Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, bu cihazların ortamın hava kalitesini de artırdığını ve buna bağlı sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

OFİSLERDE KLİMA KULLANIMI RİSKLİ

Pandemi henüz tam olarak kontrol altına alınmamışken, ofis ve işyerleri gibi kapalı ortamlarda bir arada bulunmanın pek çok riski de beraberinde getirdiğine değinen Prof. Dr. Güllü, “Ofis ve büro gibi işyerlerinde ısıtma ve soğutma amaçlı yaygın olarak klima kullanılmaktadır. Bu tür sistemler, belirli bir dereceye kadar ısıtılmış veya soğutulmuş olan ortam havasını sisteme tekrar geri vermektedir. Bu durum klimanın bakımları ve filtre temizlikleri düzenli yapılmış olsa bile ortamdaki tozun havalanmasına neden olmaktadır. Bu durumda enfeksiyon kaynağının bulunduğu kapalı bir ortamda bakteri/mantar veya virüsün seyrelerek dışarı atılması sağlanamaz ve enfekte olma riskini artırır.”

TEMİZ HAVA DOLAPLARI SON TEKNOLOJİ FİLTRASYON SİSTEMİNE SAHİP

Teknolojinin gelişmesiyle yeni nesil hava temizleme cihazları geliştirildiğini ve bunların filtreleme sistemlerinin çok yönlü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güllü şöyle devam etti: “İç ortamda önemli sağlık sorunlarına yol açan ince partiküllerin, virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik partiküllerin ortam havasından uzaklaştırılmasında farklı türden hava temizleme cihazlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Son teknoloji filtrasyon sistemleriyle geliştirilen temiz hava dolabı gibi portatif hava temizleme cihazları, virüs, bakteri ve mikroorganizmaları HEPA filtreleri ile emerek iç ortam havasını temizleme özelliğine sahip. Bu cihazlardaki 3 kademeli filtrasyon sistemi virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile 1 mikron altı partikülleri bile %99,99 verimlilikte yakalayabiliyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Herkes aynı rüyayı görüyor ama anlatamıyor! Uzmanlar nedenini açıkladı Herkes aynı rüyayı görüyor ama anlatamıyor! Uzmanlar nedenini açıkladı
Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Vali denetime çıktı, karşısında gören vatandaşlar şaşırdı
Vali denetime çıktı, karşısında gören vatandaşlar şaşırdı
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada işten çıkarıldığınızı mı görüyorsunuz? Yalnız değilsiniz... Uzmanlar nedenini açıkladı
Herkes aynı rüyayı görüyor ama anlatamıyor! Uzmanlar nedenini açıkladı
Pandemi sürecinde tetiklenen duygu durum değişikliğine dikkat!
Pandemi döneminde bağımlılığa dikkat!
Koronavirüsle hayatımıza giren yeni kavram: Öksürenin yalnızlığı
Siz de öksürünce gerekçesini açıklama ihtiyacı duyuyorsanız...
Canan Karatay önermişti! Porf. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Koronavirüse karşı karbonatlı gargara korur mu?
Porf. Dr. Ceyhan açıkladı: Koronaya karşı karbonatlı gargara...
İşte soğuk algınlığı ile koronavirüs arasındaki fark
İşte soğuk algınlığı ile koronavirüs arasındaki fark
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.