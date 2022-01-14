Ofiste en büyük kurtarıcınız, ergonomik ve rahat en iyi kablosuz mouse çeşitleri

Bilgisayar başında vakit geçiren ve çalışan kişilerin olmazsa olmaz ekipmanları arasında yer alan kablosuz mouse modelleri, birçok işin kolayca yapılmasına imkan tanıyor. "Kablosuz mouse alırken nelere dikkat edilmeli?" sorusuna verilebilecek birçok yanıt mevcut. El ergonomisini destekleyen kablosuz mouse modelleri, uzun süreli kullanımda kullanıcıları rahatsız etmiyor. Ayrıca kaliteli malzemelerden üretilen dayanıklı modeller, uzun süreli bir kullanım sunmalarıyla öne çıkıyor. Enerji tasarrufu ile aynı pilin aylarca verimli kullanılmasını sağlayan modellerin yanı sıra pil derdiyle uğraşmak istemeyenler için şarjlı kablosuz mouse modelleri de bulunuyor. Dikkat edilmesi gerekenlerden biri de wireless özelliğinin sunmuş olduğu çekim mesafesi oluyor. Bilgisayarla arasına mesafe koyarak çalışmayı seven kişiler için uzun çalışma aralığı sunan modeller, son derece pratik bir kullanım imkanı sunuyor. Haydi gelin, bu modelleri birlikte inceleyelim.

1. En iyi ofis yardımcınız olacak, Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse

En iyi kablosuz mouse markaları arasından birbirinden başarılı ürünleriyle öne çıkan Logitech, M220 modeliyle son derece pratik ve rahat bir mouse kullanımı sunuyor. Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse, Silent Touch adlı teknolojisi sayesinde %90 oranında gürültüyü azaltıyor. Bu sayede tıklamalar son derece sessiz bir şekilde gerçekleşebiliyor. Hem sağ hem sol elle kullanılabilen ürün, solaklar için en iyi kablosuz mouse önerileri arasında da yer alıyor. Yuvarlak hatlı yapısı sayesinde ele rahat bir şekilde oturabiliyor. Böylece oldukça verimli bir mouse kullanımı gerçekleşiyor. 18 aya kadar aynı pille çalışabilen Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse, açma ve kapama düğmesi sayesinde kullanılmadığı zamanlarda enerji tasarrufu yapılmasına imkan tanıyor.

Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse modelini inceleyip detaylı bilgi almak ve ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. İnce tasarımlı ve sessiz, Inphic Slim Silent Kablosuz Mouse

Inphic Slim Silent Kablosuz Mouse, pil derdiyle uğraşmak istemeyenler için harika bir model olarak öne çıkıyor. Mouse, sahip olduğu yüksek kaliteli lityum iyon bataryalı pil sayesinde bir defa şarj edildiğinde 2000 saate kadar etkin bir kullanım imkanı sunuyor. Tıklamalarda son derece sessiz olan ürün, çalışma ortamlarında gürültü yaratmıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda eli rahatsız etmiyor. Ayrıca ultra ince ve hafif yapısı sayesinde cep ve çantalarda kolayca taşınabiliyor.

Sağ ve sol el kullanımına uygun olan Inphic Slim Silent Kablosuz Mouse modelini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Inphic markasına ait daha fazla ürün görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Son derece şık bir model, Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850

En iyi wireless mouse çeşitleri arasında önemli bir yere sahip olan Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850, şık tasarımı ve kolay kullanılabilir yapısıyla dikkat çekiyor. Düz mor rengi sayesinde farklı renklerden hoşlanan ancak abartılı tasarımları tercih etmeyenler için ideal kablosuz mouse modelleri arasında yer alıyor. "Microsoft 1850 kablosuz mouse kaç metre çeker?" diye sorarsanız ürün, 5 metre uzaktan bile akıllı cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Bu sayede kullanıcılarına etkili bir kulanım deneyimi sunuyor.

Malzeme kalitesi ve başarılı wireless teknolojisi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunan Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Microsoft markasının diğer ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Büyük boy mouse isteyenler için Logitech M191

Elleri büyük kişiler, küçük boyutlu mouse kullandıklarında çeşitli ergonomik problemler yaşayabiliyor. Bu sorunu yaşayanlar için kablosuz mouse tavsiyeleri arasında Logitech M191 Büyük Boy Kablosuz Mouse öne çıkıyor. Tombul tasarımı sayesinde büyük ellere rahatça oturan model, mouse üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin daha pratik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Ayrıca hem sağ el hem sol el ile kullanılabildiği için birçok kullanıcının takdirini kazanmayı başarıyor. Pil destekli kablosuz özelliği sayesinde yaklaşık 18 aya kadar pil değiştirmeden çalışabiliyor. Güç tasarrufu modu ise mouse kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak devreye girerek pili koruyor.

Ergonomik ve kullanışlı bir model olan Logitech M191 Büyük Boy Kablosuz Mouse'u incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. İnce ve zarif, A4 Tech FG20 Fstyler Kablosuz Mouse

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15 metreye kadar cihazı gören A4 Tech FG20 Fstyler Kablosuz Mouse, en geniş kapsama alanına sahip kablosuz mouse çeşitleri arasında yer alıyor. Başarılı bağlantı sistemiyle dikkat çeken ürün, sade, şık tasarımı ve pembe rengiyle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Her iki elle de kullanılabilen üst düzey kullanışlı simetrik tasarımı sayesinde rahat bir mouse kullanımı sunuyor. Sahip olduğu 4 tıklama butonu ile mouse işlemlerinin kolayca yapılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca güç açma ve kapama tuşu olduğu için kullanılmayan zamanlarda enerji tasarrufu sağlıyor.

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6. Ultra dayanıklı, JKSWT Kablosuz Mouse

Nano USB alıcısı yardımıyla tak ve çalıştır özelliği olan ve pratik bir kullanım sunan JKSWT Kablosuz Mouse, en kaliteli kablosuz mouse modelleri arasında yer alıyor. Çok kalın ve büyük olmayan yapısı sayesinde kolayca her yere taşınabilen mouse, çalışanların en büyük yardımcısı olmaya aday bir kablosuz mouse olarak öne çıkıyor. Şık ve modern tasarımının yanı sıra akıllı uyku moduyla da dikkat çekiyor. Ultra dayanıklı malzeme yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca güvenle kullanılabiliyor.

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7. Sadelikten hoşlananlar için Polosmart PSWM11 Kablosuz Sessiz Mouse

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Uygun fiyatlı kablosuz mouse modelleri arasında öne çıkan Polosmart PSWM11 Kablosuz Sessiz Mouse, kullanıcı dostu modeller sınıfında yer alıyor. Son derece sessiz tıklama tuşları sayesinde iş ortamında kimseyi rahatsız etmeden ve dikkat dağıtmadan çalışma imkanı sunuyor. Mouse, sunmuş olduğu 10 metrelik kablosuz çalışabilme alanı sayesinde kullanıcılara rahatlık sağlıyor. Sağ ve sol elle kullanım fark etmeden son derece ergonomik bir kullanım sunan mouse, birçok kullanıcıdan tam not almayı başarıyor. Güçlü ve dayanıklı malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü olan model, sade tasarımıyla da ideal bir mouse modeli olarak öne çıkıyor.

Enerji tasarrufu sağlayan Polosmart PSWM11 Kablosuz Sessiz Mouse modelini incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Minimal tasarım, Logitech M350 Pebble

Minimal yapılı mouse çeşitlerinden hoşlananlar için ideal bir seçenek olan Logitech M350 Pebble, sıra dışı stiliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendine özgü yaratıcı tasarımı sayesinde avuç içine rahatlıkla uyum sağlayan ürün, son derece pürüzsüz bir doku sunarak mouse kullanımını keyifli hale getiriyor. El ergonomisi gözetilerek oluşturulan modelin en önemli özelliklerinden biri ise sessiz çalışabilmesi oluyor. %90'a kadar sessiz tıklama ve tekerlek kaydırma özelliği sayesinde mouse sesinden hoşlanmayan kullanıcılar için ideal bir ürün önerisi oluyor. 18 aylık pil kullanım ömrünün yanı sıra 10 metre mesafeye kadar başarılı bir kullanım alanı sunuyor.

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9. Ergonomik ve pratik, Triline Kablosuz Ergonomik Dikey Mouse

Klasik mouse modellerinden sıkılanlar için adeta bir uzay mekiğini andıran Triline Kablosuz Ergonomik Dikey Mouse, son derece ergonomik bir kullanım sunuyor. Bilgisayar başında uzun süre oturup çalışanlar için el ergonomisini gözeten kablosuz mouse modelleri, çok önemli oluyor. Triline Kablosuz Ergonomik Dikey Mouse, DPI ayarlanmasına imkan veren tuşları sayesinde mouse imlecinin hızını 4 kademeye kadar yükseltebiliyor. Bu sayede hem yavaş hem hızlı mouse kullanan kişiler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sunan ürün, kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.

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10. Kalite ve sadeliğin birleştiği model, Apple Magic Mouse 2

Kaliteli bir kablosuz mouse kullanmak isteyen kişilerin ilk tercihleri arasında yer alan Apple Magic Mouse 2, sade tasarımı ve kompakt yapısıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şarjlı çalışabilen mouse, kullanıcılarını pil değiştirmekle uğraşmaktan kurtarıyor. Multi Touch desteği sunan akıllı yüzeyi sayesinde oldukça hafif kaydırma hareketlerini bile kolayca algılayıp uygulayabiliyor. Son derece hafif yapısı ve uygun boyutu sayesinde çanta, pantolon ve ceket ceplerinde kolayca taşınabiliyor. Bu sayede ofis ortamlarında çalışan kullanıcılarına kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Estetik duruşu ile göz dolduran Apple Magic Mouse 2 modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Konfor arayanlara, Asus WT425 Kablosuz Optik Sessiz Siyah Mouse

Uygun fiyatlı, kaliteli ve el ergonomisini destekleyen kablosuz mouse önerisi isteyenler için ideal bir tercih olan Asus WT425 Kablosuz Optik Sessiz Siyah Mouse, son derece rahat kullanım sağlıyor. Asus markasının kalitesini yansıtan model, geleneksel tasarımların dışında ve kendine özgü bir duruşla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. El ergonomisine tam destek sağlamak için kavisli ve parmak destekli yüzey sunan Asus WT425 Kablosuz Optik Sessiz Siyah Mouse, mouse kullanımını pratik bir hale getirmeyi başarıyor. Normal tıklama sesini 10 kat daha sessiz hale getiren model, ofis ortamlarında kurtarıcı bir rol üstleniyor. Pil ömrünü uzun süreli ve verimli bir hale dönüştürmek için tasarlanan özel sistemi sayesinde kullanıcıların sık sık pil değiştirilmesinin önüne geçiyor.

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12. Profesyonellerin tercihi: Logitech MX Master 3 Profesyonel Kablosuz Mouse

Ofis ortamında işlerin pratik ve hataya yer vermeyecek şekilde ilerlemesi gerektiği düşünüldüğünde Logitech MX Master 3 Profesyonel Kablosuz Mouse, öne çıkıyor. Kullanıcı dostu özellikleri ve alışılmışın dışına çıkan tasarımı sayesinde kullanıcılara ihtiyaç duydukları birçok özelliği başarılı bir şekilde sunabiliyor. MagSpeed adlı orta tekerleği sayesinde etkili bir dönüş hızı sağlayan model, ultra sessiz özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bu sayede ofis ortamında dikkat dağıtmadan çalışılmasına imkan tanıyor. Yaygın kullanılan Word, Adobe Photoshop, Google Chrome, Safari ve Excel gibi birçok iş programına uygun çalışma senaryoları sayesinde kullanıcılara pratiklik sağlıyor. Ayrıca avuç şeklini kolayca alabilen yapısı, kullanıcılara rahatl bir kullanım sunuyor.

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13. Uygun fiyatlı ve kaliteli kablosuz mouse arayanlar için Philips Spk7314

Kaliteli teknolojik ürünleriyle öne çıkan Philips markası, Spk7314 kablosuz mouse modeliyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Minik yapısı sayesinde avuç içine oturan ve kolayca kavranabilen Philips Spk7314, tak çalıştır özelliği sayesinde bilgisayarlara hızlıca bağlanabiliyor. Optimize edilmiş enerji tüketimi sayesinde uzun süreli bir pil ömrü sunan mouse, kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor. Pembe ve beyaz renklerinin uyumu sayesinde şık bir görünümü olan ürün, 3 tuşlu tasarımı sayesinde son derece kolay ve pratik bir kullanım imkanı sunuyor.

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