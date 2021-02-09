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Ofiste kumar oynarken yakalandılar

09.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ofiste korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi Aktaş İş Hanı’ndaki bir ofiste A.A.’nın(40) kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ofiste korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi Aktaş İş Hanı’ndaki bir ofiste A.A.’nın(40) kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bahse konu ofise baskın düzenledi. Baskında 4 kişi kumar oynarken yakalanırken, ayrıca iskambil kağıtları ile isim ve puan yazılı listeler ele geçirildi.
Kumar oynatan A.A. olmak üzere toplam 5 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesinden kişi başı 3 bin 150 olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan kumar oynatırken yakalanan A.A.’nın daha önce de evde ve inşaatta da kumar oynatırken yakalandığı öğrenildi.
Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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