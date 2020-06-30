Mevsim Geçişlerinde Ofiste Motivasyonu Arttırmak İçin Öneriler

Mevsim geçişleriyle birlikte insanların, şehirlerin, sokakların ve hatta tabiatın üzerine çöken bir rehavet hali vardır. Birdenbire hayatın akışına yerleşen bu tatlı rehavet hali ve tembellik yapma isteğinden herkes bir parça nasibini alır. Bir koltuktan kalkıp diğer koltuğa devrilmenin çoğu zaman kimseye zararı yoktur elbette, biraz dinlenmek iyidir. Ancak bu tembellik, verimin ve performansın esas olduğu ofislere ve iş yerlerine de sıçradığında tehlike çanları çalıyor demektir! Maillere dönüş alma süreniz giderek uzuyor, yapılacaklar listesindeki görevler bitmeyip aksine birikiyorsa çeşitli personel motivasyon yöntemleri ve etkinliklere başvurmak iyi bir fikir olabilir. Böylece iş ortamındaki enerji yenilenir. "Personel motivasyonu nasıl sağlanır?" diye düşünenler için, iş yerindeki havayı tazeleyecek pek çok farklı ve eğlenceli aktivite sıralanabilir. 1. Doğadan ilham alın Değişimin ve dönüşümün öncüsü şüphesiz doğadır. Her yeni mevsimle eskiyen yapraklar kurur, dökülür, yeni çiçek tomurcukları dallarda belirir. Nehirler hiç durmaz, akan su hep yenilenir, tazelenir. Siz de üzerinizden ölü toprağını atmak istediğinizde doğadan ilham alın. İşe ofisi yeşillendirmek ile başlamayı deneyin. Girişte görkemli bir saksı çiçeği ile hem misafirlerinizi hem kendinizi şımartabilirsiniz. Orkideler ya da bonzai ağaçları iş ortamına en çok yakışan bitkilerdir. Ortamdaki radyasyonu alması için ise kaktüslerden faydalanabilirsiniz.

Masaların üstünün boş kalmamasına dikkat edin, sadece bilgisayarların ve hesap makinelerinin olduğu çalışma alanlarında ruh yoktur. Bu ofislerden takım çalışması da ekip ruhu da beklenemez. Doğadaki çiçeklerin canlı renkleri gibi, siz de çalışma alanınıza sarılar, yeşiller, morlar serpiştirebilirsiniz. İş yerinde motivasyon örnekleri arasında en güzeli çalışanların kendi aileleri ve sevdiklerinin resmi ile süsledikleri renkli panolardır. 2. Birlikte spor yapın Sabahın ilk saatleri, öğle arası ya da iş çıkışı fark etmez. Birlikte spor yapmak için arkadaşlarınızla sözleşin, sporun sağladığı mutluluk ve enerjiyi ofise taşıyın. Ofis koşullarına en uygun sporlar olarak, toplantı salonuna matları atıp yoga ya da pilates yapabilirsiniz. Eğer bu sporlardan biriyle profesyonel olarak ilgilenen bir arkadaşınız varsa sizlere öncülük etmesi katılımı da artıracaktır. Böylece spor salonu için ayırdığınız yüklü bütçe cebinize kalırken yaza fit girmeyi de garantilemiş olursunuz. 3. Ruhunuzu müzikle besleyin Müzik ruhun gıdasıdır, öyle değil mi? Ofiste her zaman hafif de olsa bir müzik yayını olmasına dikkat edin. Hafta sonuna yaklaşırken tempoyu daha da artırabilirsiniz. Her hafta bir iş arkadaşınızın özenle seçip sıraladığı müzikleri dinlemek de iyi fikir olabilir, bu sayede müzik kültürünüzü de geliştirir, arkadaşınızın müzik zevkinden haberdar olursunuz. Müzik dinlemeyi çalışmaya ve konsantrasyona bir engel gibi düşünmeyin, aksine odaklanmanız gereken konular karşısında bile fonda piyano gibi ritmler duymanın büyük faydası vardır. Enstrüman çalan iş arkadaşlarınız varsa arada canlı müzik dinlemek de hiç fena bir fikir değildir.

4. Pikniğe gidin Yeşilçam klasiklerinden "Ah Nerede?" filmini mutlaka izlemişsinizdir. Siz de Gülşen Bubikoğlu ve arkadaşlarından ilham alın, ekipçe sevdiğiniz bir yere pikniğe gidin. Yeşile, temiz havaya, enerjiye doyun. Mangal yakın, ip atlayın, çiçek toplayın. Herkes ufak da olsa bir çeşit ikramla katılırsa dev bir piknik masası kurabilirsiniz. Ardından yapacağınız doğa yürüyüşü aldığınız kalorileri yakmanın en güzel yoludur. Yeni bir mevsimin gelişiyle birlikte, yürürken tabiatın değişimine de tanıklık etmiş olursunız. Hem yürüyüşün üzerine, doğanın kucağında keyifli bir şekerleme yapmak üzereyken hayatınızın aşkıyla karşılaşırsınız belki, belli mi olur? 5. Yarışın "Personel motivasyonu için neler yapılabilir?" sorusunun cevabı keyifli yarışlar organize etmektir. Nerede eksiklik olduğunu düşünüyorsanız onun üzerine objektif hedefler koyun. En çok müşteriye dönüş yapan, satış hedefine en hızlı ulaşan ya da en çok arama yapanı ödüllendirin. Hedeflerinizi mutlaka iş ile ilgili tutmak zorunda değilsiniz elbette. Akşamüstü atıştırmak için en lezzetli kurabiyeleri getiren ya da sürekli gülümseyerek en çok pozitif enerji saçan her kimse onu da onurlandırın. Bu sayede daha iyi bir çalışan ya da iş arkadaşı olmak için çevrenizdekilere sağlam bir sebep sunmuş olursunuz.

Ekip arkadaşlarınızla ortak takip ettiğiniz bir sosyal medya hesabı edinebilir, kazananları orada açıklayabilirsiniz. Aynı sosyal medya sayfası üzerinden aranızda çekilişler düzenlemek de ilgiyi artıracak keyifli bir aktivitedir. 6. Kendinize yarım gün izin verin Bazen işlere dört ellere sarılmanın yolu, önce biraz ara vermektir. Çok uzun tatillere çıkamıyorsanız da yarım gününüzü boşaltabilirsiniz öyle değil mi? İsterseniz bu sürede yine ofiste olun ancak bir süre boyunca telefonlara, maillere hiç bakmayın. Ne zamandır yapmak istediğiniz dolap ve çekmece temizliğini yapın ya da panonuzu sevdiklerinizin fotoğraflarıyla süsleyin. Mesleğiniz ya da hobilerinizle ilgili okumak istediğiniz bir kitabın sayfalarına göz gezdirin. Yarım günün sonunda hiç beklemediğiniz kadar dinlendiğinizi ve tazelendiğinizi hissedeceksiniz. Günün ikinci yarısında eski temponuza dönebilir, hatta yarım günde daha çok iş yetiştirdiğinizi görüp hayret içinde kalabilirsiniz. 7. Sosyalleşin Ofis arkadaşlarınızla birlikte sinemaya, tiyatroya ya da konsere gidin. Ortak ilgi alanları bulmak takım ruhunuzu güçlendirecektir. Hafta sonu birlikte kahvaltı yapmayı ya da Cuma iş çıkışlarında birer saat dışarıda vakit geçirmeyi de alışkanlık haline getirebilirsiniz. Bu gibi etkinlikler hem katıldığınızda size kendinizi iyi hissettirir hem de sonrasında ekipçe paylaşacak bol bol anınız ve fotoğrafınız olur. Bu anıları ortak bir klasörde toplayarak ofis bilgisayarlarınıza da biraz neşe katabilirsiniz.