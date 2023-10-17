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Ofiste teknoloji, lezzet ve hızlı alışveriş fırsatı: RoFoods! Hem zamandan tasarruf hem de dengeli bir yaşam tarzı için...

17.10.2023 18:22 | Son Güncelleme:
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Şirketler için ofiste mikro market hizmeti sunan RoFoods; hem çalışanların zamandan tasarruf etmesini hem de sağlıklı atıştırmalıklar, salatalar, hazır yemekler ve içeceklerden oluşan yüzlerce seçeneği ile de çalışanların günlük beslenme ihtiyaçlarını teknolojik alt yapısı sayesinde dakikalar içinde ulaşabilmesini sağlıyor. İşyerlerindeki beslenme deneyimini daha pratik ve çeşitli hale getiren RoFoods; çalışanların daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını benimsemelerine de yardımcı oluyor.

Ofiste teknoloji, lezzet ve hızlı alışveriş fırsatı: RoFoods! Hem zamandan tasarruf hem de dengeli bir yaşam tarzı için...

Şirketler için ofiste mikro market hizmeti sunan RoFoods; hem çalışanların zamandan tasarruf etmesini hem de sağlıklı atıştırmalıklar, salatalar, hazır yemekler ve içeceklerden oluşan yüzlerce seçeneği ile de çalışanların günlük beslenme ihtiyaçlarını teknolojik alt yapısı sayesinde dakikalar içinde ulaşabilmesini sağlıyor. Bu sayede işyerlerindeki beslenme deneyimini daha pratik ve çeşitli hale getiren RoFoods; çalışanların daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını benimsemelerine de yardımcı oluyor.

1- Geniş Alan

RoFoods; çalışanların zamanını en verimli şekilde kullanmasını sağlayarak sıra bekleme derdini de ortadan kaldırıyor. Gün içinde çalışanlara diledikleri ürünleri, diledikleri zamanda seçerek alma imkanı sunan RoFoods mobil uygulamasını kullanmak ise çok basit. Uygulamayı indirmeniz, seçtiğiniz ürünün barkodunu telefonunuz aracıyla okutmanız ve dilediğiniz ödeme seçeneğini kullanarak ödemenizi tamamlamanız yeterli oluyor.

TÜM KREDİ KARTLARI VE YEMEK KARTLARI GEÇERLİ

Her geçen gün bulundukları şirketlerin sayısını artıran RoFoods hakkında RoFoods CEO’su Selim Edin; "RoFoods kullanıcıları, ödemelerini tüm kredi kartı ve yemek kartlarının geçerli olduğu güvenli sistem altyapısı ile yapabiliyor.

2- Yakın Raf

ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM ORTAĞI: ROFOODS

RoFoods kullanıcılarına, işverenlerin ek hak olarak tanımladığı miktarları da ödeme yapabilecekleri bir platform olarak sunuyor. Bu nedenle işverenler, RoFoods’u bir çözüm ortağı olarak görüyor. Üstelik RoFoods kullanıcıların; online siparişlerdeki minimum sepet tutarı yakalaması, yemek aralarında ya da ara öğünlerde asansör bekleyerek zaman kaybetmesi gibi dertlerini de ortadan kaldırıyor. RoFoods ürünlerini; firmanın çalışma düzenine, çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre seçiyor, talebin nabzını takip ederek ürün çeşitlerini, miktarlarını sürekli yeniliyor. Ürünler sektörde bilinen, onay ve sertifikalara sahip olan firmalardan tedarik ediliyor. Şu anda 41 şirketin genel merkezinde 20.000 kullanıcıya günlük 3.000 adeti aşkın alışveriş hizmet veriyoruz. 2024 sonuna kadar %70 büyüme hedefliyoruz." dedi.

GÜNLÜK VE TAZE ÜRÜNLER

RoFoods’un sunduğu 7/24 temassız alışveriş imkanı, kişiye özel kampanya fırsatları, öncü teknolojik yapısı ile takip edilebilir alan sistemi, ürünlerinin günlük ve taze sevk edilmesini sağlayan lojistik alt yapısı ve yetkili tedarikçilerden ürünleri temin etmesini sağlayan stratejisi ile rakiplerinden ayrışarak kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

RoFoods’u daha yakından incelemek ve bilgi almak için https://www.rofoods.com/kurumlar-icin/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

3-Okutma

ROFOODS KİMDİR?

RoFoods, işyerlerinde yemek deneyimini dönüştürmeyi hedefleyen bir hizmeti sağlayıcısıdır. Öncü teknolojik altyapısı ve günlük taze ürünleri ile müşterilerine yemek deneyiminde yeni bir standart sunar. Ayrıca geniş ürün yelpazesi ve kullanıcı dostu uygulaması ile çalışanların lezzetli ve sağlıklı beslenmesine destek olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
alışveriş atıştırmalık içecekler yemek

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