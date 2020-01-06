Ofisteki yanlış duruş kalıcı hasara neden olabilir

İSTANBUL, (DHA)- OFİS ortamında çalışan kişilerin mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma riski olduğunu belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, bu durumun vücutta kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Konakoğlu, ofisteki sandalye veya koltukların ayarlanabilir olması, monitörlerin kişilere göre değiştirilebilmesi gerektiğini belirtti.

Doğal duruşun, iş için en güvenli ve rahat duruş olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Doğal olmayan duruşlar kas ve eklemlere baskı yaparak vücudun fiziksel limitlerini zorlar” dedi.

“STATİK DURUŞLARDA KAN AKIŞI SINIRLANIR”

Fizyoterapist Konakoğlu, “Gün içerisinde, iki saatten fazla sürekli eller ile omuz ve baş hizasının üzerinde çalışmak, iki saatten fazla diz çökerek çalışmak, iki saatten fazla beli bükerek veya eğerek çalışmak ve ayaklarına destek vermeden oturmak, çalışanların dikkat etmedikleri uygunsuz duruşlardandır. Çalışanın aynı pozisyonda uzun süre durarak çalışması gereken duruşlar, statik duruşlardır. Statik duruşlarda kan akışı sınırlanır, kaslarda yorgunluk ve zedelenmeler oluşur” uyarısında bulundu.