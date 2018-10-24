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Aksaray'da dehşete düşüren olay! İki yeğeninin kafasına sıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 03:27 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir kişi aralarında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Aksaray'da dehşete düşüren olay! İki yeğeninin kafasına sıktı!

Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesine bağlı Gümüşdüğün köyünde akşam saatlerinde Hüseyin İ. (58), yeğenleri Murat (37) ve Uğur İ. (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

İKİ YEĞEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin İ. av tüfeğiyle yeğenlerine ateş etti. Kafalarından vurulan 2 yeğen olay yerinde hayatını kaybederken, amca Hüseyin İ. av tüfeği ile birlikte Eskil İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Cinayetin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerine emniyet şeridi çekti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemeler yaparken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Eskil İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray arazi kavgası av tüfeği cinayet

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