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  4. Öfkeli anneanne okulu bastı! ‘Senin var ya kafanı kıracağım müdür gibi senin’

Öfkeli anneanne okulu bastı! ‘Senin var ya kafanı kıracağım müdür gibi senin’

05.01.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki bir okulda öğrenciler kavga etti. İçlerinden birinin ailesi diğer öğrenciyi görmek istedi. Okul yönetiminin bu isteği geri çevirmesi üzerine ise ortalık bir anda karıştı. Kavga eden öğrencilerden birinin annesi ve anneannesi okulu basarak okul müdiresini darp etti.

İstanbul Ümraniye’deki TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu’nda iki öğrencinin kavga etmesi sonrasında kavga eden öğrencilerden birinin öfkeli anneannesi iddialara göre okulu basarak küfredip hakaretler yağdırdıktan sonra okul müdiresine saldırdı.

Okulda iki öğrenci kavga etmişti. Önceki gün ise sabah saatlerinde öğrencilerden birinin velisi müdire Mısra Kardeşler ile konuşmak için idareye giderek çocuğu ile kavga eden öğrenciyi görmek istedi. İdareden ret cevabı alan veli sinirlenerek bu kez de annesi ile birlikte gelerek adeta okulu bastı. İddiaya göre müdire makam odasında anneanne tarafından darp edildi.

Show Ana Haber'in yayınladığı görüntülere göre okul yönetimi tarafından sakin olması konusunda ‘Bakın artık daha fazla küfürlü konuşamazsınız. Susun artık. Okul burası ne hale getirdiniz’ şeklinde uyarılan öfkeli anneanne şu sözlerle karşılık verdi:

“Susmuyorum! Ne oldu? Benim çocuğuma kimse bu hakareti yapamaz. Buraya polis gelecek. Sana kafayı taktım sana var ya! Öyle oturmakla müdürlük olmuyor. Senin var ya kafanı kıracağım müdür gibi senin. Korktun mu saldırıyor mu? Gelin bana gelin!”

Olay yerine gelen polis iki kadını da gözaltına aldı. Anneanne savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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