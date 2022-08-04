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  4. Öfkeli baba hastanede ortalığı birbirine kattı! 'Benim kızıma bakacak'

Öfkeli baba hastanede ortalığı birbirine kattı! 'Benim kızıma bakacak'

04.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kızını hastaneye getiren bir kişi, maske takması konusunda uyarılınca ortalığı birbirine kattı. Maske takmaya direnen ve önce kızının tedavi olmasını gerektiğini belirten baba, güvenlik görevlileri gelince daha da öfkelenerek "Benim kızıma bakacak" diyerek tehditler savurdu. Doktor üzerine yürüyen babadan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öfkeli baba hastanede ortalığı birbirine kattı! 'Benim kızıma bakacak'

Bursa'da yaşanan olayda kızını hastaneye tedavi için getiren baba, doktorun maske takmasını istemesi üzerine uyarılınca ortalığı birbirine kattı. Önce kızının tedavi olmasını gerektiğini belirten baba, güvenlik görevlileri gelince daha da öfkelenerek "Benim kızıma bakacak" diyerek tehditler savurdu. Doktorun üzerine yürüyen babayı güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonrası dışarı çıkarırken, doktor kendisini tehdit eden baba hakkında şikayetçi oldu.

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GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ÇAĞIRDI

Olay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. İddiaya göre V.O. (46), kızını tedavi olması için hastaneye getirdi. Doktor F.D. (29), hastanın ve babanın maske takmasını istedi. Bu sırada baba V.O., sesini yükselterek önce kızının tedavi olması gerektiğini söyledi. V.O.’nun sesini yükseltmesi dolayasıyla endişelenen doktor, güvenlik görevlilerini çağırdı.

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"BENİM KIZIMA BAKACAK"

Görevlilerin gelmesiyle daha da öfkelenen baba "Benim kızıma bakacak" diyerek tehditler savurdu. Doktorun üzerine yürüyen babayı güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonrası dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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BABADAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Doktor F.D. kendisini tehdit eden V.O.’dan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Bursa
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