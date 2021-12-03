HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öfkeli baba Sağlık Bakanlığını bastı

Öfkeli baba Sağlık Bakanlığını bastı

03.12.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) karantina takip sistemi “Güvende Kal” uygulaması ile sıkıntı yaşayan öfkeli baba Sağlık Bakanlığını bastı. Öfkeli baba, çocuğunun kolundaki takip bilekliğini kopartarak, Sağlık Bakanlığı Müsteşarının masasına attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Covid-19’a yakalanan ve temaslı olan kişilerin “Güvende Kal” uygulamasıyla bilekli ile takip edilmesine devam edilirken, uygulamada yaşanan aksaklıklar ise bir babanın Sağlık Bakanlığını basmasına neden oldu.

ÇÖZÜM BULAMAYINCA BAKANLIĞI BASTI

Başkent Lefkoşa’da Serkan Uludağ adındaki öfkeli baba, oğlunun temaslı olduğunu ve oğluna takılan “Güvende Kal” bilekliğinin karantina süresi dolmasına rağmen 2 gündür muhatap bulamadığı için çıkartılmadığını ifade ederek, 30’a yakın telefon numarası aradığını ve yetkililere ulaşamaması sonrası soluğu Sağlık Bakanlığında aldığını aktardı. Oğlu ile Bakanlığa gelen baba sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Ekran Alıntısı

BİLEKLİĞİ KOPARDI

Öfkeli baba, yetkililere oğlunun kolundaki bilekliği kimin çıkaracağına dair sorular sormasının ardından 2 gündür telefonla aradığını ve muhatap bulamadığını aktardı. Oğlunun kolundaki bilekliği kopartan öfkeli baba, daha sonra bilekliği Sağlık Bakanlığı Müsteşarının masasına atarak Bakanlıktan ayrıldı. (İHA)

Son Dakika: 3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandımCinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracatCumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Merkez Bankasına yalvarmıştı! Şimdi de 'satmayın' diye seslendi

Merkez Bankasına yalvarmıştı! Şimdi de 'satmayın' diye seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine İYİ Parti'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine İYİ Parti'den açıklama

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.