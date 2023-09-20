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  4. Öfkeli damat dehşeti! Kayınpederinin aracına kurşun yağdırdı

Öfkeli damat dehşeti! Kayınpederinin aracına kurşun yağdırdı

20.09.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde E.E., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşinin babasına ait panelvana kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluştu. Yakalanarak gözaltına alınan E.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.E.'nin geçen Haziran ayında ilçe merkezindeki bir kurşunlama olayının da şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öfkeli damat dehşeti! Kayınpederinin aracına kurşun yağdırdı

Olay, ilçeye bağlı Hamamlı köyü Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. E.E., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşinin babasına ait evin önündeki panelvana av tüfeği ile ateş etti. Kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluşurken, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın şüphelisi E.E., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.E.'nin geçen Haziran ayında ilçe merkezindeki bir banka şubesinin kurşunlama olayının da şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

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