HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Öfkeli fil saldırdığı arabayı böyle parçaladı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Öfkeli fil saldırdığı arabayı böyle parçaladı! O anlar saniye saniye görüntülendi

07.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’daki bir tabiat parkında vahşi fil, bir akaryakıt firmasına ait araca saldırıp kaputunu parçaladı.

Güney Afrika’daki Hoedspruit kasabasında bir akaryakıt şirketine ait araç vahşi filin saldırısına uğradı.

Şirket çalışanı Norman Nukeri bir müşterisinin kulübesine gittiği sırada tabiat parkında karşısına vahşi bir fil çıktı. Fili görünce aracını durduran Nukeri, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi. Ancak kızgın fil aniden araca doğru koştu ve saldırmaya başladı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Filin saldırısı sonucu aracın kaputu hurdaya döndü. Şoför öfkeli filin saldırısı sırasında sakinliğini korumaya çalışsa da korku dolu anları araç kamerasına kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ölümle burun buruna! Dehşet anları böyle görüntülendiÖlümle burun buruna! Dehşet anları böyle görüntülendi
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.