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Öfkeli kadın evinin önünde lüks cipini yıkayan komşusundan çöplerle intikam aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2020 11:48 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Esenyurt ilçesinde bir binanın önüne park ederek lüks cipini yıkayan kişiye sinirlenen kadın, yanında getirdiği çöpleri cipin üzerine döktü. Araç sahibi arabasının zarar gördüğünü söyleyerek öfkeli kadından şikayetçi olurken, Ayser S. de evine su girdiğini iddia ederek araç sahibi Şaban G.'den şikayetçi oldu.

Olay, Talatpaşa Mahallesi'ndeki 1011'inci Sokak'taki bir evin önünde meydana geldi. Şaban G., her zamanki gibi lüks cipini park ettikten sonra aracı yıkamaya başladı. Komşusu Ayser S., bu duruma sinirlenerek, iddiaya göre, "Burası oto yıkama yeri mi? Lüks arabaya biniyorsun, kapının önünde yıkamaya kalkıyorsun" diyerek tepki gösterdikten sonra yanında getirdiği çöp kutusundakileri boşalttı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aracının kaputunda çıkmayan izler oluştuğunu görünce çok sinirlenen Şaban G., kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

İşte o anlar:


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