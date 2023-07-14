Öfkeli şoför iklim aktivistlerini önce tartakladı ardından aracıyla çiğnemeye çalıştı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi!

Almanya'nın Stralsund kentinde iklim aktivistleri protesto düzenledi. Protesto kapsamında altı aktivist bir anayolu kapattı. O sırada oraya kamyonuyla gelen bir kişi duruma çok sinirlendi.

YUMRUĞUNU KALDIRDI, YOLUN KENARINA SAVURDU

Görüntülerde kamyon sürücüsünün öfkeyle araçtan inerek biri kadın iki aktivist tartakladığı görülüyor.

Kamyon sürücüsü kadın aktiviste yumruğunu kaldırıp erkek aktivisti ise yolun kenarına savursa da öfkesi dinmedi.

ARACINA ATLAYIP GAZA BASTI...

Sürücü bir anda aracına atlayarak kamyonu aktivistlerin üstüne sürdü.

Protestocuyu kamyonuyla yerde metrelerce sürükleyen sürücü protestocuyu tam ezecekken son anda frene bastı.

Bu sayede bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

ÖFKELİ SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Alman basınında çıkan haberlere göre aracın sürücüsü olay sonrasında güvenlik güçlerine teslim olurken sürücünün ehliyet belgesine de el kondu. Mahkeme ehliyetin süresiz iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Araç sürücüsünün işvereni ise olayı 'kabul edilemez' olarak ifade ederek, "artık bizim için araç kullanmaması" yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Polis, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını ifade ederken protestocular toplanma yasasını ihlal etmek ve karayolu trafiğinde zorlama şüphesiyle soruşturuluyor.



