HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Öfkeli şoför iklim aktivistlerini önce tartakladı ardından aracıyla çiğnemeye çalıştı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi!

Öfkeli şoför iklim aktivistlerini önce tartakladı ardından aracıyla çiğnemeye çalıştı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi!

14.07.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da anayolda altı iklim aktivisti protesto yaparken bir adamın kamyonunu durdurdu. Kamyon sürücüsü olayın ardından adeta deliye dönerek kamyondan inip protestocuları tartakladı. Ardından aracına dönen sürücü kamyonun gazına bastı... İşte o anlar!

Öfkeli şoför iklim aktivistlerini önce tartakladı ardından aracıyla çiğnemeye çalıştı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi!

Almanya'nın Stralsund kentinde iklim aktivistleri protesto düzenledi. Protesto kapsamında altı aktivist bir anayolu kapattı. O sırada oraya kamyonuyla gelen bir kişi duruma çok sinirlendi.

Screenshot_1

YUMRUĞUNU KALDIRDI, YOLUN KENARINA SAVURDU

Görüntülerde kamyon sürücüsünün öfkeyle araçtan inerek biri kadın iki aktivist tartakladığı görülüyor.

Kamyon sürücüsü kadın aktiviste yumruğunu kaldırıp erkek aktivisti ise yolun kenarına savursa da öfkesi dinmedi.

Screenshot_2

ARACINA ATLAYIP GAZA BASTI...

Sürücü bir anda aracına atlayarak kamyonu aktivistlerin üstüne sürdü.

Protestocuyu kamyonuyla yerde metrelerce sürükleyen sürücü protestocuyu tam ezecekken son anda frene bastı.

Bu sayede bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Screenshot_3

ÖFKELİ SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Alman basınında çıkan haberlere göre aracın sürücüsü olay sonrasında güvenlik güçlerine teslim olurken sürücünün ehliyet belgesine de el kondu. Mahkeme ehliyetin süresiz iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Araç sürücüsünün işvereni ise olayı 'kabul edilemez' olarak ifade ederek, "artık bizim için araç kullanmaması" yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Polis, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını ifade ederken protestocular toplanma yasasını ihlal etmek ve karayolu trafiğinde zorlama şüphesiyle soruşturuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüBakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.