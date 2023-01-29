Öfkesi başına iş açtı! Yediği prezervatife sarılı muz yüzünden canından oluyordu

Kimliği belirlenmeyen 34 yaşındaki bir adam karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Jam Press'in bildirdiğine göre, hasta herhangi bir yiyecek veya içeceğe tahammül edemiyordu ve 24 saatten fazla bir süredir tuvalete çıkamamıştı. Doktorlar yapılan müdahalelerin ardından adamın ince bağırsağını tıkayan şeyin prezervatife sarılı muz olduğunu gördüler.

HORMONAL ÖFKE NÖBETİ KÖTÜ SONUÇLANDI

34 yaşındaki adam, bir öfke nöbeti sırasında prezervatif sarılı bir muz yiyip ciddi bir bağırsak tıkanıklığına neden olmuştu. Dünyada türünün ilk örneği olarak kabul edilen muzlarla ilgili doğum kontrol felaketini anlatan bir vaka çalışması, bu hafta başlarında "Cureus" dergisinde yayınlandı. Depresyon öyküsü olduğu bildirilen hasta, "hormonal öfke" nöbeti içinde profilaktik kaplı meyveyi yutmayı başardı.

AMELİYATTAN SONRA İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Acilen ameliyata alınan adam potasyum balonunun çıkarılmasından üç gün sonra taburcu edildi ve bunun üzerine sorunsuz bir şekilde yemek yiyip dışkısını yapabileceği noktaya geldi. Raporda, "Ameliyattan iki hafta sonra, mide bulantısı veya kusma olmadan düşük lifli bir diyete tahammül ediyordu" yazıyordu. "Normal bağırsak hareketlerine geri döndü ve ağrısı iyi kontrol edildi."

DÜNYADAKİ İLK ÖRNEK OLDU

“Altı ayda normal bağırsak düzenlerini ve diyetini desteklemeye devam etti. Aktif yaşam tarzına yavaş yavaş devam edebildi ve büyük endişeleri yoktu. Bu, araştırmaya göre prezervatifte muz yutan birinin bilinen ilk örneği oldu. Yazarlar, ince bağırsak tıkanıklıklarının nadir olduğunu ve genellikle "yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için uyuşturucu dolu prezervatiflerin yutulmasından" kaynaklandığını belirtti.

Ancak bu, birisinin alışılmadık bir nesneyi ilk yutuşu değil. Doktorlar bu ayın başlarında 4 yaşındaki bir çocuğun "kolik" ağrısının yuttuğu manyetik bir bileklikten kaynaklandığını keşfettikten sonra şaşkına döndüler.

