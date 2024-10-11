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  4. Öfkeyle müdür odasına girdi, balyozla masayı parçaladı! Ortalık savaş alanına döndü

Öfkeyle müdür odasına girdi, balyozla masayı parçaladı! Ortalık savaş alanına döndü

11.10.2024 11:12
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11.10.2024 11:12
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İzmir'de öfkelenen bir sendika temsilcisi, müdür odasına balyozla girerek makam odasındaki masayı parçaladı. Ortalığı savaş alanına çeviren sendika temsilcisi, yanında bulunanlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Söz konusu anlara ait görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine düştü. ESHOT Garaj Müdürlüğünde yaşanan olayda DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Karşıyaka Garajı Temsilcisi Oğuzhan Alkan öfkeden adeta deliye döndü.

MÜDÜR ODASINA BALYOZLA GİRDİ

Sendika temsilci seçimleri öncesi bir konudan ötürü öfkelenen Oğuzhan Alkan, müdür odasına balyozla daldı.

MASAYI PARÇALADI

Sinirden kendini kaybeden Alkan, balyozla makam odasının masasını parçaladı. Odada bulunan diğer kişiler ise Oğuzhan Alkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra ise Alkan'ın elinden balyoz alındı.

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Oğuzhan Alkan hakkında soruşturma başlatıldığı, bu olaydan sonra temsilci olarak aday gösterilmediği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Müdür İzmir balyoz disk
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