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Oflu 105 yaşındaki Ayşe Nine’nin Erdoğan sevgisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Trabzon’un Of ilçesi Bayırca mahallesinde yaşayan 105 yaşındaki Asiye Kılıç’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi dikkat çekiyor.Cumhur İttifakı AK Parti Of Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu seçim çalışmaları kapsamında gittiği ilçenin Bayırca mahallesinde duygusal anlar yaşadı.

Oflu 105 yaşındaki Ayşe Nine’nin Erdoğan sevgisi

Trabzon’un Of ilçesi Bayırca mahallesinde yaşayan 105 yaşındaki Asiye Kılıç’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi dikkat çekiyor.
Cumhur İttifakı AK Parti Of Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu seçim çalışmaları kapsamında gittiği ilçenin Bayırca mahallesinde duygusal anlar yaşadı. Mahallede yaşayan 105 yaşındaki Asiye Kılıç’ı ziyaret eden Sarıalioğlu, Asiye Nine’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a olan sevgisini görünce duygulandı. 105 yaşındaki Asiye Nine kendisine ziyarete gelenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Bize ondan başka kimseden fayda yok. Beni alın götürün ona, bak araba paranızı da ben veririm. Allah onu hiç yere düşürmesin, zarar vermesin” diyerek dua etti.

Oflu 105 yaşındaki Ayşe Nine’nin Erdoğan sevgisi

Oflu 105 yaşındaki Ayşe Nine’nin Erdoğan sevgisi

Oflu 105 yaşındaki Ayşe Nine’nin Erdoğan sevgisi

Oflu 105 yaşındaki Ayşe Nine’nin Erdoğan sevgisi

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