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Oflu Başkan, çöken binadan yaralı kurtulan hemşehrilerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:57 | Son Güncelleme

TRABZON'un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından kurtarılan hemşehrilerini İstanbul'daki hastanede ziyaret etti.

Oflu Başkan, çöken binadan yaralı kurtulan hemşehrilerini ziyaret etti

Serkan KILINÇ/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından kurtarılan hemşehrilerini İstanbul'daki hastanede ziyaret etti. Tedaviye alınan Nedim ve Ali Alemdar’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sarıalioğlu, yaralıların kendisine, binanın aniden büyük gürültüyle çöktüğünü aktardığını söyledi.
İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada enkaz altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Trabzon Of İlçe Belediye Başkanı Salih Salih Sarıalioğlu da çöken binada yaşayan hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulunmak üzere İstanbul'a gitti. Çöken binanın bulunduğu alanda çalışmaları takip eden Sarıalioğlu, daha sonra yaralı kurtulan Nedim ve Ali Alemdar’ı tedavi gördükleri İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti, geçmiş dileklerinde bulundu.
Burada yaralılarla yaptıkları görüşmeyi aktaran Başkan Sarıalioğlu, "Nasıl olduğu belli değil. Bina olduğu yere çöktü. 8 katlı bina. Bizim Oflu hemşehrimiz vardı. 43 sakin vardı. Ama olay anında 23 tanesi oradaydı. 23 tanesinin de 15'i Oflu. Hepsi aynı aileden ve 3 dairede oturuyorlardı. Amca çocukları, dede, torun yeğen. 15 kişiden 7'si hastanede. Biri maalesef vefat etti. Geçmiş olsun dedik, şifa diledik. Nasıl olduğu belli değil. Sadece büyük bir gürültüyle beraber bina aniden olduğu yere çökmüş" dedi.

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Oflu Başkan, çöken binadan yaralı kurtulan hemşehrilerini ziyaret ettiOflu Başkan, çöken binadan yaralı kurtulan hemşehrilerini ziyaret ettiOflu Başkan, çöken binadan yaralı kurtulan hemşehrilerini ziyaret ettiOflu Başkan, çöken binadan yaralı kurtulan hemşehrilerini ziyaret etti

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