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'Oğan'ın oylarının tamamı gelir' Canlı yayında Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı! 'Kemal bey memnuniyetle karşıladı...'

17.05.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin 2. tura kalmasıyla beraber adı daha sıkça anılmaya başlayan Sinan Oğan'ın 28 Mayıs için taraflardan birine destek açıklayıp açıklamayacağıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda gerçekleştirdiği 'Sinan Oğan' görüşmesini canlı yayında aktardı. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'a bir bakanlık verilebileceği görüşünü belirten Enginyurt'un "Bu oyların tamamı gelir, bu kadar iddialı söylüyorum" sözleri dikkat çekti.

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir' Canlı yayında Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı! 'Kemal bey memnuniyetle karşıladı...'

14 Mayıs'ın ardından gözler resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 5,17 oranında oy olan Sinan Oğan'a çevrildi. Oğan ittifak olarak destek vermeleri için kabul edilmesi gereken koşullarını sıraladı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Enginyurt'un hem Oğan hem de Ümit Özdağ ile görüşme teklifine sıcak bakıyor. Sözcü TV'de seçim gündemini değerlendiren Enginyurt, Sinan Oğan seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakış açısıyla ilgili de çok çarpıcı bir yorum getirdi.

"SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞMEK YETMİYOR"

Enginyurt, canlı yayında yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü, "Sinan Oğan, hatta Ümit Özdağ'ı da davet etmek gerekiyor" dediğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

'Neden Ümit Özdağ?' diyeceksiniz. Sinan Oğan 2 milyon 700 bin oy almış olabilir ama Zafer Partisi de 1 milyon 300 bin oy aldı. Öyleyse sadece Sinan Oğan ile görüşmek yetmiyor, Ümit Özdağ ile de görüşerek birlik ve beraberlik mesajının ne kadar güçlü verileceğini göstermek gerekir. Kemal bey memnuniyetle karşıladı. Görüşeceğini ifade etti. O konuda görüşmeler an itibarıyla devam ediyor.

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"OĞAN'I TERCİH ETTİLER AMA KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN BAŞ BAŞA KALDIĞINDA..."

Ümit Özdağ'a göç işlerinden sorumlu bir bakanlık, Sinan Oğan'a da bakanlık veya cumhurbaşkanı yardımcılığı verilebileceği fikrini paylaşan Enginyurt şunları söyledi:

Bu oyların tamamı gelir, bu kadar iddialı söylüyorum. Ben Sinan Oğan'a oy veren arkadaşlarımın tamamına yakınını tanıyorum. Bunların ortak özelliği şu: 2 milyon 800 bin oyu verenin neredeyse tamamına yakını Recep Tayyip Erdoğan ile asla bir araya gelmez. Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemediği için Sinan Oğan'ı tercih ettiler ama Kılıçdaroğlu ile Erdoğan baş başa kaldığında hem gönüllü şekilde oy verecekler hem de oy toplayacaklar çevrelerinden. Sandığa gitmeyen arkadaşlarını da ikna edecekler.

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