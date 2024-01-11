MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ogeday Turabi'ye erotik paylaşımlarını hatırlatmıştı... Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

Ogeday Turabi'ye erotik paylaşımlarını hatırlatmıştı... Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

11.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2024 All Star'da Turabi gündemden düşmüyor. Gerek açıklamaları gerekse kavgalarıyla yine gündeme gelen Turabi'ye son olarak Ogeday müstehcen paylaşımları üzerinden laf sokmuştu. Turabi bu konuda konuşurken yine ilginç sözler söyleyerek konuyu çocukluğuna bağladı.

Ogeday Turabi'ye erotik paylaşımlarını hatırlatmıştı... Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

Survivor'da Ogeday'ın Turabi ile girdiği tartışma sonrası Turabi'nin sosyal medyadan paylaştığı erotik fotoğraflarını hatırlatması ortalığı iyice gerdi.

Ogeday Turabi'ye sinirlenerek "Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldiği için..." ifadelerini kullandı.

fgfgf
Turabi ise bu ifadelerden sonra açıklama yaparken "Herkes tek tek bana saldırmaya başladı alayı gelse... Hepsi öğrenmiş bunu önce tahrik ederek, hakaret ederek o da yetmeyince özel hayata girerek" dedi.

dfdf

AĞLAYARAK ANLATTI: HER ZAMAN AŞAĞILANDIM

"Büyüklük de sizin olsun şampiyonluk da bana çocukluğumu verin yeter" diyerek konuyu çocukluğuna bağlayan Turbo Turabi "Bunlar aslında çocukluğumu tam yaşayamadığım içindi bana çocukluğumu yaşatmadılar" ifadelerini kullandı.

ryryr
Survivor'un gündemden düşmeyen yarışmacısı devamında ise "Benim hayatımla ilgili beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar ama benim buralara nasıl geldiğimi bilmiyorlar bana çocukluğumu bile yaşatmadılar, tek hayalim vardı dans etmek. Hayırsız evlat muamelesi gördüm, her zaman aşağılandım, 14'lü yaşlarımda sokağa atıldım" diyerek ağladı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeffaf geceliğiyle sere serpe yerlere uzandıŞeffaf geceliğiyle sere serpe yerlere uzandı
Kızıyla pozları gündem oldu! Nereden nereye...Kızıyla pozları gündem oldu! Nereden nereye...
Yarı çıplak reklam pozu yasaklandı! 'Aşırı cinselleştirilmiş'Yarı çıplak reklam pozu yasaklandı! 'Aşırı cinselleştirilmiş'
Anahtar Kelimeler:
turabi survivor 2024 sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
Bağrışmalar CHP koridorlarını inletti! Aday belirlenme toplantısında ortalık karıştı

Bağrışmalar CHP koridorlarını inletti! Aday belirlenme toplantısında ortalık karıştı

Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

Yüzde 10 zam geldi, iki haftada 200 bin TL arttı

Yüzde 10 zam geldi, iki haftada 200 bin TL arttı

7-1'lik galibiyetin ardından G.Saray'a gönderme! Sosyal medya karıştı

7-1'lik galibiyetin ardından G.Saray'a gönderme! Sosyal medya karıştı

Plajda cinsel ilişki... 'Pes' dedirtti! Ekipler harekete geçti

Plajda cinsel ilişki... 'Pes' dedirtti! Ekipler harekete geçti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.