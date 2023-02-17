ÖGG ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 102. ÖGG sınavı ne zamana ertelendi? 2023 Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi!

ÖGG sınavı ertelendi. Geçtiğimiz günlerde 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavına dair yayımlanan duyuru sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. "ÖGG ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 102. ÖGG sınavı ne zamana ertelendi?" sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

ÖGG SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖGG NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖGG sınavı ertelendi. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan'da yapılacak.

ÖGG SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Sınava ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır."

