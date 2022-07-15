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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı!

15.07.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Vatandaşlar, 26 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamaları sürdürüyor. ÖGG 98. temel eğitim ve 74. yenileme eğitimi sınav soru ve yanıtları daha önce paylaşılmıştı. Peki ÖGG sınav sonuç tarihi nedir? İşte EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ÖGG sınav sonuçları tarihi birçok kişi tarafından merak edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) daha önce web sitesinde soru ve cevap anahtarını paylaşmıştı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklama ve ÖGG sınav sonuç tarihi...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖGG sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu. ÖGG yani Özel Güvenlik sınavları 26 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav soru ve cevapları 28 Haziran Salı günü paylaşıldı.

ÖGG sınav sonuçları 15 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.

18-20 Temmuz tarihleri arasında ise adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı olarak kılavuzda belirtildi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sitesinde duyurulacak.

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