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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 99. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı!

06.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 99. özel güvenlik sınav soru ve cevap anahtarını yayımladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 EGM 99. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 99. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ÖGG sınav sonuçları tarihi merak konusu olurken birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 99. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre yazılı sınava itiraz edecek kişilerin itiraz ücretini yatıracağı tarih ise 19-21 Eylül.

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sınav soru ve cevapları A ve B kitapçıklarını aşağıdaki likten görüntüleyebilirsiniz.

https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik

ÖGG SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sitesinde duyurulacak.

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