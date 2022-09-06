ÖGG sınav sonuçları tarihi merak konusu olurken birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 99. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
ÖGG sınav sonuçlarının 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre yazılı sınava itiraz edecek kişilerin itiraz ücretini yatıracağı tarih ise 19-21 Eylül.
Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Sınav soru ve cevapları A ve B kitapçıklarını aşağıdaki likten görüntüleyebilirsiniz.
https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik
ÖGG sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sitesinde duyurulacak.
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