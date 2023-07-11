ÖGG SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: 103. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM duyurdu!

ÖGG 103. dönem sınav sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavına katılan kişiler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, 103. dönem ÖGG sınav sonuçları tarihi...

ÖGG SINAV SONUÇLA5IR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları tarihi açıklandı. 24 Haziran'da yapılan ÖGG sınavlarına ilişkin EGM duyuru yayımladı.

Buna göre; ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2023 Salı günü açıklanacak.

Konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın web sitesinden öğrenilebilecek. Adayların, ÖGG sınav sonuçları için TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekmektedir.