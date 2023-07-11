HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÖGG SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: 103. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM duyurdu!

ÖGG SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: 103. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM duyurdu!

11.07.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 24 Haziran'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı sonuç tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Peki, 103. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: 103. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM duyurdu!

ÖGG 103. dönem sınav sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavına katılan kişiler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, 103. dönem ÖGG sınav sonuçları tarihi...

ÖGG SINAV SONUÇLA5IR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları tarihi açıklandı. 24 Haziran'da yapılan ÖGG sınavlarına ilişkin EGM duyuru yayımladı.

Buna göre; ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2023 Salı günü açıklanacak.

Konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın web sitesinden öğrenilebilecek. Adayların, ÖGG sınav sonuçları için TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekmektedir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe uyarılar geldi! Asıl yaz şimdi başlıyor, Afrika sıcakları geliyor: Bu saatlere dikkat! Peş peşe uyarılar geldi! Asıl yaz şimdi başlıyor, Afrika sıcakları geliyor: Bu saatlere dikkat!
Anahtar Kelimeler:
ögg sınav sonuçları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.