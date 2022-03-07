ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG sınavına katılan adaylar özel güvenlik olabilmeye hak kazanmak için, belirtilen derecenin üzerinde sonuç alması gerekiyor. Adayların sınava katılım göstermesinin ardından gözler ÖGG sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
ÖGG sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Çünkü genellikle sonuçlar, 3 hafta içerisinde belli oluyor.
EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak.
Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.
ÖGG sonuç sayfasına ulaşmak için, 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx' adresine erişim sağlayınız.
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