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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

07.03.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılım sağlayacak adayların gözleri EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından yapılacak güncel açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere binlerce adayın katılım sağladığı ÖGG 27 Şubat'ta gerçekleştirildi. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır? İşte merak edilenler...

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG sınavına katılan adaylar özel güvenlik olabilmeye hak kazanmak için, belirtilen derecenin üzerinde sonuç alması gerekiyor. Adayların sınava katılım göstermesinin ardından gözler ÖGG sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Çünkü genellikle sonuçlar, 3 hafta içerisinde belli oluyor.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG sonuç sayfasına ulaşmak için, 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx' adresine erişim sağlayınız.

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