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Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde süt sağımı sonrası salınan oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oluyor.Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde kadınlar tarafından yapılan süt sağımı sonrası dinlenmeleri için koyun ve keçiler yaylalara bırakılıyor.

Van’ın Gürpınar ilçesinde süt sağımı sonrası salınan oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oluyor.
Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde kadınlar tarafından yapılan süt sağımı sonrası dinlenmeleri için koyun ve keçiler yaylalara bırakılıyor. Ardından hayvan sahipleri yaylanın diğer tarafında otlatılan ve yaz aylarında belli bir olgunluğa ulaşan oğlak ve kuzuları salıyor. Salınan yavru ve anneler birkaç dakika içinde ses ve kokularından birbirlerini tanıyarak buluyor. Oğlak ve kuzularının buluşma anı ise renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor. Yavrularını emziren anneler daha sonra yemleme için başka alana alınırken, kuzu ve oğlaklar ise karınlarını doyurmanın keyfiyle koşturarak oyun oynuyor.

“Annelerini sesinden tanıyorlar”
İHA muhabirine konuşan Şemsettin Uygun, 18 yıldır hayvan otlattığını belirterek, anne ve yavrularını gün içerisinde buluşturduklarını belirtti. Yavruları saat 12.00 sıralarında saldıklarını ve 16.00 sıralarında tekrar annelerinden ayırdıklarını ifade eden Uygun, “Oğlak ve kuzular annelerini sesinden tanıyor. Annesini bulanlar ise süt emmeye başlıyor. Bazen annesini bulamayan hayvanlarımız oluyor. Ancak o durumda ise bizler annesini bulması için yardımcı oluyoruz” dedi.

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma anı
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