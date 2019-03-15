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Oğlaklardan sahiplerine yorgunluk masajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Sivas’ta hayvancılık ile uğraşan Serkan Çakar iş yorgunluğunu atmak için oğlaklara masaj yaptırıyor.Sivas’ta bir süredir hayvancılıkla uğraşan Serkan Çakar iş yoğunluğundan dolayı vücudunun bazı yerlerinde oluşan ağrıları bulduğu eğlenceli masaj yöntemiyle gideriyor.

Oğlaklardan sahiplerine yorgunluk masajı

Sivas’ta hayvancılık ile uğraşan Serkan Çakar iş yorgunluğunu atmak için oğlaklara masaj yaptırıyor.
Sivas’ta bir süredir hayvancılıkla uğraşan Serkan Çakar iş yoğunluğundan dolayı vücudunun bazı yerlerinde oluşan ağrıları bulduğu eğlenceli masaj yöntemiyle gideriyor. Çakar, sabahın erken saatlerinde başladığı işine akşam geç saatlere kadar devam ediyor. Saatlerce keçilerin ve oğlakların bakımı ile uğraşan Çakar bu süre zarfında oldukça yoruluyor. Çakar iş yoğunluğunu ve çok çalışmaktan vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan ağrıları özenle büyüttüğü oğlaklar ile gideriyor. Birçok oğlağın bulunduğu bölüme girerek yere yüz üstü uzanan Çakar, sırt bölümünde oluşan ağrılarından oğlakların sırtında tepinmesi ile kurtuluyor. Çakar, ’Gıdık Masajı’ adını verdiği masaj yöntemiyle eğlenerek yorgunluğunu gidermiş oluyor. O anlarını cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan Çakar, çok sayıda beğeni aldı.
Hayvancılıkla uğraşan Serkan Çakar, gün içinde çok fazla çalıştıklarını ifade ederek, “Stres ve yorgunluğumuzu atmak için bazen oğlakların aralarına gelip oturuyoruz. Onlar da bize çok alışık. Üstümüze başımıza atlayıp zıplıyorlar. O arada biz anlıyoruz oyun istiyorlar, yatıyoruz sırtımıza çıkıp masaj yapıyorlar. Sosyal ortama video atmıştık, çok izlendi baya bir beğeni toplandı. Kimisi çok hayret etti kimisi farklı karşıladı. Çok sevenler de oldu. İlginç olduğunu düşünüyorlar. İsteyen olursa gelsin masaj yaptırabilirler. Oğlaklarla bizim aramızda bir bağ oluştu. Bize çok alışkınlar. Kendilerini sevdirmek için her şeyi yapıyorlar" dedi.

Oğlaklardan sahiplerine yorgunluk masajı

Oğlaklardan sahiplerine yorgunluk masajı

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