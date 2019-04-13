Oğlaklarına bebekler gibi bakıyor

Malatya’da uzun yıllardır hayvancılık yapan Mustafa Uçar, 4 oğlağına bebekler gibi bakıyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Küllümağara Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Uçar, dünyaya yeni gelen 4 oğlağını adeta bebekler gibi besliyor. Küçük oğlu Muhammet’in, Maysa, Bulut, Şila ve Kayra ismini verdiği oğlaklarının bakımları ile yakından ilgilenen Uçar, sabah kalkar kalkmaz diğer hayvanların rutin bakım işlerini tamamladıktan sonra 4 oğlağının bakımı ile uğraşıyor. Her sabah ve akşam ineklerinden sağdığı sütü cam şişeye koyarak ısıtan 6 çocuk babası Uçar, daha sonra biberonla oğlaklarını özenle besliyor.

Uzun yıllar hayvancılık işiyle uğraştığını ifade eden Uçar, bir gün hasta bir keçi alarak beslemeye başladığını ve sonrasında televizyondan öğrendiği melezleme ile hayvan sayısını arttırdığını söyledi.

Karakaya baraj kenarında olan Küllü Mağarada doğayla iç içe olan köyde yaşayan Uçar, "Bir şeyi sevmiyorsan yapmayacaksın’ diyerek hayvancılığın emek isteyen bir sektör olduğunu ifade etti. Özellikle oğlakları beslemenin sinir ve stresi aldığını söyleyen Uçar, bu işi severek yaptığını kaydetti.

Oğlakları ilk doğduğunda 1 biberonla beslediğini şimdi ise günlük 1 kilogram süt içtiklerini belirten çiftçi Uçar, "İkiz olan oğlaklarımıza toplamda 4 kilo süt veriyoruz. Anne sütü vermiyoruz yağlı olduğu için çünkü az bir şey içtiğinde ishal yapıyor, biz inek sütüne yöneldik ve başarı elde ettik" dedi.

Oğlaklarına bebekten öte bakım yaptıklarını söyleyen Uçar, "Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Kendi çocuklarımıza böyle bakmıyoruz. Bazen hanım kızıyor ‘bunlara baktığın kadar çocuklara da baksan’ diye sitem ediyor" ifadelerine yer verdi.