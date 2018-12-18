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'Öğle arasında okul dışında yemek yiyen 5 öğrenci zehirlendi' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, öğle arasında okul dışında yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerinden şüphelenilen 5 ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, öğle arasında okul dışında yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerinden şüphelenilen 5 ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Isparta merkezdeki ilkokulda eğitim gören 5 öğrenci, öğle arasında, okul dışında tavuk döner yedi. Okula döndükten kısa süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başlayan öğrenciler, Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Öğrencilerin hastanede yapılan tahlillerinde zehirlenme şüphesine rastlanıldı. Yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği tahmin edilen öğrencilerin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

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