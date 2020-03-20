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Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma vakti saat kaçta ezan okunacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri başkanlığından bu öğlen Cuma vaktinde ezan okunduktan sonra evlerde öğle namazı kılınması çağrısında bulundu. Peki öğle namazı nasıl kılınır? Cuma ezanı saat kaçta okunacak?

Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma vakti saat kaçta ezan okunacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün Cuma namazı vaktinde camiler kapalı olacak. Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Cuma vakti okunacak ezan sonrası evlerde öğle namazı kılınması için çağrıda bulundu. Peki öğle namazı nasıl kılınır? İşte öğle namazı rehberi ve il il Cuma vakti ezan vakitleri...

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Öncelikle sünnet kılınır. Daha sonra farz ve son sünnet kılınır.

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

İL İL ÖĞLE NAMAZI VAKİTLERİ

En doğru namaz vakitlerine Diyanet’in aşağıdaki bağlantısı ile ulaşabilirsiniz. Açıklan ekranda menüden bulundunuz ili seçip, o ilde saat kaçta öğle namazı kılınacağını öğrenebilirsiniz.

  • İstanbul için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.17
  • Ankara için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.01
  • İzmir için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.24

İl il öğle namazı vakitleri için tıklayınız


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