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'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

25.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Konya'da bir market zincirinin şubesinde kasiyer olarak çalışan 2 çocuk annesi H.Ş. (28), iddiaya göre yaptırılacak öğle yemeğinin salçalı yapılmasını söyledi. Bunun üzerine market sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan D. de iddiaya göre kasada müşteri varken önce tepki gösterip hakaret etti, müşteri gittikten sonra da saldırıp tekme-tokat dövdü. Olayın ardından da marketin sorumlu müdürü, H.Ş. ve Oğuzhan D. hakkında tutanak tutup, iş akitlerine son verdi.

Olay, 11 Aralık Cuma günü merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan bir market zinciri şubesinde meydana geldi. Kasiyer olarak çalışan H.Ş., yaptırılacak öğle yemeğinin salçalı yapılması yönünde fikrini söyledi. Bunun üzerine marketin sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan D. de iddiaya göre kasada müşteri varken H.Ş,'ye hareket içeren sözler söyledi. Müşteri gittikten sonra kasa bölümüne gelen Oğuzhan D., H.Ş.’ye saldırıp, tekme tokat dövdü.

Olayın ardından marketin sorumlu müdürü, iki çalışan hakkında tutanak tutup, istifa dilekçelerini imzalattı. İlk olarak Oğuzhan D.'nin birkaç gün sonra da H.Ş.'nin iş akidine son verildi.

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'YEMEĞİN SALÇALI OLMASINI İSTEDİĞİM İÇİN DAYAK YEDİM' İDDİASI

Yaşadığı olayın ardından polis merkezine gidip Oğuzhan D. hakkında şikayetçi olan H.Ş. ifadesinde kavganın öğle yemeğinin salçalı yapılması üzerine çıktığını söyledi. H.Ş., ifadesinde '' Ben yemeği salçalı yaptıralım, dedim. Oğuzhan ise bana ve diğer kasiyer arkadaşıma, ‘Yemek işini bana bırakın, karışmayın, kesin çenenizi’ dedi. Bu arada kasada müşteri alıyordum. Ben de şaka amaçlı ‘yolarım seni’ dedim. Müşteri kasadayken bana ‘seninle görüşeceğiz’ dedi ve gitti'' dedi.

Oğuzhan D.'nin kasadaki müşteri gittikten sonra yanına geldiğini hareket ettiğini öne süren H.Ş., ''Oğuzhan bana, ‘Sen buraya gel. Aşağıya in sana ne olacağını göstereceğim’ dedi. ‘Sen kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşuyorsun’ dedim. Elleri ile başımı geriye doğru itti. Yüzüme yumruk attı. Karnıma ve sol baldırıma doğruda tekme attı. Çenemden tutmaya çalıştı. Kasiyer arkadaşımda sakin olun diye bizi ayırmaya çalıştı. Mağaza sorumlusu Oğuzhan’ı yanına çağırdı ve neler olduğunu sordu. Oğuzhan küfrederek yanımıza geldi. Tekrar tekme ve yumruk ile bana vurdu. Daha fazla darbe almamak için kendimi savundum” dedi.

DHA

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