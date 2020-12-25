'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Olay, 11 Aralık Cuma günü merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan bir market zinciri şubesinde meydana geldi. Kasiyer olarak çalışan H.Ş., yaptırılacak öğle yemeğinin salçalı yapılması yönünde fikrini söyledi. Bunun üzerine marketin sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan D. de iddiaya göre kasada müşteri varken H.Ş,'ye hareket içeren sözler söyledi. Müşteri gittikten sonra kasa bölümüne gelen Oğuzhan D., H.Ş.’ye saldırıp, tekme tokat dövdü.

Olayın ardından marketin sorumlu müdürü, iki çalışan hakkında tutanak tutup, istifa dilekçelerini imzalattı. İlk olarak Oğuzhan D.'nin birkaç gün sonra da H.Ş.'nin iş akidine son verildi.

'YEMEĞİN SALÇALI OLMASINI İSTEDİĞİM İÇİN DAYAK YEDİM' İDDİASI

Yaşadığı olayın ardından polis merkezine gidip Oğuzhan D. hakkında şikayetçi olan H.Ş. ifadesinde kavganın öğle yemeğinin salçalı yapılması üzerine çıktığını söyledi. H.Ş., ifadesinde '' Ben yemeği salçalı yaptıralım, dedim. Oğuzhan ise bana ve diğer kasiyer arkadaşıma, ‘Yemek işini bana bırakın, karışmayın, kesin çenenizi’ dedi. Bu arada kasada müşteri alıyordum. Ben de şaka amaçlı ‘yolarım seni’ dedim. Müşteri kasadayken bana ‘seninle görüşeceğiz’ dedi ve gitti'' dedi.