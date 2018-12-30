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"Öğle yemeği"ni Yemen için bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

Rize'de, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyası kapsamında kurulan sandığa, bir öğrencinin öğle yemeği için aldığı tostu bırakması dikkati çekti - Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: - "Sahabe gibi bir davranış biçimi. Böyle bir nesil geliyor olması, bu hassasiyetteki yavrularımızın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor"

RİZE (AA) - Rize'de "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasında bir öğrencinin öğle yemeği için aldığı tostu yardım kutusuna atması dikkati çekti.

Rize Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasına Rize'den toplam 453 bin lira bağışta bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Rize'de kampanyaya her kademeden destek geldiği, özellikle okullarda öğrencilerin büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yaşları küçük ama kalpleri kocaman olan çocukların yaptıkları bağışların çok önemsendiğini vurgulayan Polat, Rize'de kendilerini çok duygulandıran bir olaya şahit olduklarını aktardı.

Polat, vakfın Rize şubesinin il genelinde çok sayıdaki okula kampanya kapsamında bağış sandıkları koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Doğuşçay İlkokulundaki bir öğrencimiz cuma günü gittiği camide hocamızın vaazında 'Yemen için bir öğün yeme' sözünden etkilenerek bağış sandığına öğlen yemeği için aldığı tostu bırakmış. Belli ki kardeşleri açken tok durmayı kendine yedirememiş. Belki cebinde verecek parası yoktu. O an elinde tost vardı ve bağış sandığına onu bıraktı. Sahabe gibi bir davranış biçimi. Böyle bir nesil geliyor olması, bu hassasiyetteki yavrularımızın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tost, halen sandığın içinde atılan paralarla birlikte duruyor. Bu manzara bizi çok duygulandırdı."

Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirten Polat, "İnsanların gönlüne girerek gönüllü olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bizim dolduramadığımız boşlukları art niyetli gruplar dolduruyor ve insanlar o tarafa yöneliyor. Biz cami cemaatiyiz. Kendimizi doğru ve etkili anlatmamız durumunda insanların gönlünde biz oluruz. Bu konuyu vakıf olarak çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Yemen'e Sessiz Kalma" Rize

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